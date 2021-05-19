Не менша проблема, ніж скинути: ендокринолог розповіла, як набрати вагу

Я давно займаюся проблемою збільшення ваги - і для себе, і для пацієнтів. Велика кількість солодкого, фрукти, калорійна їжа, часті прийоми їжі - все це було безрезультатно. І призводило тільки до порушення стану здоров'я у вигляді різних проблем з травленням.

Навіть калорійна їжа іноді не допомагає набрати вагу (фото: pexels.com)

Як набрати вагу, на що потрібно звернути увагу

1. Катаболічний ефект кортизолу.

Коли ви в стресі, кортизол "випалює" ваші м'язи. Щоб ви не робили, ви не будете набирати вагу. Саме стрес є частою причиною, якщо недолік ваги не пов'язаний з іншими серйозними патологіями. Приклад такої патології - гіпертиреоз, коли підвищена функція щитовидної залози.

Тому вашою основною стратегією повинна стати корекція стресових станів.

Використовуйте все, що вам доступно: медитації, дихальні практики, ванни з сіллю Епсом, ароматерапію, прогулянки на природі, будь-які техніки розслаблення.

2. Нормалізація роботи шлунково-кишкового тракту.

Щоб набрати вагу, потрібно не тільки їсти, але і засвоювати поживні речовини: білки, вуглеводи, жири, вітаміни і мікроелементи. Раджу звернути увагу на підшлункову залозу - зниження вироблення ферментів (хронічний панкреатит), слизову шлунка і нормальну кислотність шлункового соку. У мене є публікації про це.

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3. Нормалізація сну.

Неможливо набрати вагу, якщо порушений режим сну і неспання. Засипати потрібно до 23 години, тоді отриманий гормон сну мелатонін зможе знизити рівень гормону стресу кортизолу.

4. Режим харчування.

Снідайте не пізніше 40 хвилин після пробудження. Не пізніше 10 ранку. Уникайте фруктів, фруктових смузі та соків. Якщо у вас погана переносимість голоду, що часто зустрічається при стресі, допустимі перекушування або дробове харчування. Їжте кисле, якщо у вас немає гіперацидності (підвищеної кислотності шлункового соку). Не використовуйте каву і кофеїновмісні напої. Не пийте алкоголь. Обмежуйте трансжири і занадто просмажену їжу.

5. Їжте овочі всіх кольорів веселки кожен день, проростки, молоді овочі по сезону.

6. На додаток можна використовувати білкові коктейлі і амінокислоти.