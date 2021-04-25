Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021

Сукня - одна з найулюбленіших частин жіночого гардеробу. Ми починаємо носити їх вже в травні, якщо дозволяє погода, і "не знімаємо" до кінця вересня. Головне - вибрати трендову модель.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Самаль Сан.
Стиліст зізналася, що популярні моделі будуть трохи незвичайними. Наприклад, чого тільки вартий розріз на, здавалося б, класичному платті?
1. У моді - мінімалізм, ця тенденція актуальна зараз і завжди.
3. Рукава-буфи, активні плечі, ці тенденції все також актуальні, як і в попередньому сезоні.
5. Багаторівневі сукні - одні з найпопулярніших влітку 2021, обов'язково потрібно сфотографуватися в такому для соцмереж, щоб вами помилувалися друзі.
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