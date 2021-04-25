Мінімалізм і вирізи в несподіваних місцях: які сукні будуть в тренді влітку 2021

Стиліст зізналася, що популярні моделі будуть трохи незвичайними. Наприклад, чого тільки вартий розріз на, здавалося б, класичному платті?

Які сукні будуть в тренді навесні-влітку 2021

1. У моді - мінімалізм, ця тенденція актуальна зараз і завжди.

2. Впевнену позицію займають міні - готуйте короткі сукні різноманітного забарвлення.

3. Рукава-буфи, активні плечі, ці тенденції все також актуальні, як і в попередньому сезоні.

4. Щодо забарвлення: зверніть увагу також на дрібний квітковий принт, а ще не проходьте повз усілякої геометрії.

5. Багаторівневі сукні - одні з найпопулярніших влітку 2021, обов'язково потрібно сфотографуватися в такому для соцмереж, щоб вами помилувалися друзі.

6. А ось і ті самі вирізи в найнесподіваніших місцях, такий ось сексуальний тренд сезону.

7. Також актуальними будуть всілякі оборки, рюші, драпірування. Вони виглядають дуже ніжно і жіночно.

Плаття на весну-літо 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)