Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021

Платье - одна из самых любимых частей женского гардероба. Мы начинаем носить их уже в мае, если позволяет погода, и "не снимаем" до конца сентября. Главное - выбрать трендовую модель.
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Самаль Сан.
Стилист призналась, что популярные модели будут немного необычными. Например, чего только стоит разрез на, казалось бы, классическом платье?
1. В моде - минимализм, эта тенденция актуальна сейчас и всегда.
3. Рукава-буфы, активные плечи, эти тенденции все также актуальны, как и в предыдущем сезоне.
5. Многоуровневые платья - одни из самых популярных летом 2021, обязательно нужно сфотографироваться в таком для соцсетей, чтобы вами полюбовались друзья.
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