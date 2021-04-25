Минимализм и вырезы в неожиданных местах: какие платья будут в тренде летом 2021

Стилист призналась, что популярные модели будут немного необычными. Например, чего только стоит разрез на, казалось бы, классическом платье?

Какие платья будут в тренде весной-летом 2021

1. В моде - минимализм, эта тенденция актуальна сейчас и всегда.

2. Уверенную позицию занимают мини - готовьте короткие платья разнообразной расцветки.

3. Рукава-буфы, активные плечи, эти тенденции все также актуальны, как и в предыдущем сезоне.

4. Из расцветки обратите внимание на мелкий цветочный принт, также не проходите мимо всяческой геометрии.

5. Многоуровневые платья - одни из самых популярных летом 2021, обязательно нужно сфотографироваться в таком для соцсетей, чтобы вами полюбовались друзья.

6. А вот и те самые вырезы в самых неожиданных местах, такой вот сексуальный тренд сезона.

7. Также актуальными будут всевозможные оборки, рюши, драпировки. Они выглядят очень нежно и женственно.

Платья на весну-лето 2021 (фото: instagram.com/streetstyle_looks_)