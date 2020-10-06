Можуть бути одночасно: лікар налякав заявою про COVID-19 перед сезоном грипу

Коронавірус і грип можна підчепити одночасно. Такі випадки спостерігалися в лікарській практиці навесні 2020 року, коли сезон грипу майже пройшов. Про це повідомив лікар-анестезіолог, лікар вищої категорії Сергій Дубров в інтерв'ю "Громадському".

Медик зазначив, що прогнозувати зараз розвиток подій восени-взимку досить важко.

"Що буде в листопаді, грудні, січні, коли повинен циркулювати грип, поки невідомо. Можливо цих об'єднаних інфекцій буде більше. І, звичайно, коли в організмі два віруси, тяжкість перебігу хвороби повинна бути важче. Лікар, грунтуючись на симптомах захворювання, повинен призначати відповідне лікування", - розповів Дубров.

Медик наполягає на вакцинації від грипу не лише в цьому сезоні, а завжди. Від цього вірусу українцям нікуди не дітися.

"Вакцина вже є. Уряд планує закупити її для великої кількості населення. Вчителі, військові, працівники МВС, лікарі, пенсіонери мають можливість безкоштовної вакцинації", - повідомив лікар.

Сергій Дубров повідомив одну дуже важливу деталь, що у зв'язку з коронавірусом сезонних вірусів стало набагато менше. Тобто ті інфекції, які циркулювали влітку і восени, зменшилися.

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