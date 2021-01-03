Мокрий сніг з дощем: в яких областях буде негода

Погода в Україні завтра, 4 грудня, буде різною в залежності від регіону. Так в центральній частині, на сході і на півдні країни очікується сонячна погода без опадів. А ось на заході буде дощ, а на півночі і в Києві пройде навіть мокрий сніг з дощем.

В Луганській, Донецькій та Харківській області без опадів. При цьому вдень температура повітря в Донецькій області становитиме +1...+3, а вночі -1...+1. У Луганській області вдень 0...+2, вночі 0...-2. В Харківській області вдень також 0...+2, вночі -1...+1. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

У Полтавській і Дніпропетровській області без опадів температура повітря складе 0...+2 вдень і вночі. В Кіровоградській області вдень буде трохи тепліше +1...+3, вночі 0...+2.

В Одеській області вдень +5...+7, вночі +2...+4, у Миколаївській області +4...+6, вдень, вночі +2...+4, у Херсонській області +3...+5, вночі +1...+3.

Погода в Україні 4 грудня (метеокарта: meteo.gov.ua)

На окупованому півострові Крим вдень +8...+10, вночі +2...+4.

В Тернопільській, Львівській, Івано-Франківській, Хмельницькій, Чернівецькій та Закарпатській області пройде дощ. При цьому температура повітря буде досить теплою.

У Тернопільській та Хмельницькій області вдень +4...+6, вночі +2...+4, у Львівській області вдень +4...+6, вночі 0...+2. Але найтепліше буде в Закарпатській області - удень +7...+9, а вночі +2...+4.

У Чернігівській і Сумській області пройде мокрий сніг з дощем. Температура повітря в Чернігівській області становитиме 0...+2 вдень і вночі.

У Києві також мокрий сніг з дощем. Вдень буде +1...+3, вночі -1...+1. Вітер південно-східний 7-12 м/с.

Нагадаємо, Україна увійшла в нову кліматичну зону. За прогнозами синоптиків, у 2021 році напевно будуть зафіксовані температурні рекорди і незвичайні погодні аномалії.

Раніше синоптик дав прогноз погоди до кінця зими.