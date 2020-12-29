Мокрий сніг з дощем і штормовий вітер вдарять по Україні: кому не пощастить з погодою

Погода в Україні у вівторок, 29 грудня, очікується мокра і похмура в більшості областей країни. Неприємні відчуття буде посилювати штормовий вітер з поривами. Частину областей накриє невеликими морозами, а частина відчує істотне підвищення температури повітря.

Як повідомляють в Українському гідрометцентрі, на сході країни мокрий сніг з дощем пройде тільки в Полтаві, в інших областях – без істотних опадів. Вночі від -4 до -1 градуса, вдень від -1 до +4 градусів.

У південних областях опади не прогнозуються, але буде похмуро і сиро, сильний вітер. Нічна температура повітря становитиме +2 +4 градуси, вдень очікується від +8 до +13 градусів. У Криму без істотних опадів, штормовий вітер. Вночі +2 +4 градуси, вдень від +9 до +11 градусів.

На півночі в нічні години пройде мокрий сніг з дощем, який вдень перейде в дощ. Нічна температура повітря коливатиметься від -3 до -1 градуса, вдень очікується від +2 до +4 градусів.

У західній частині країни мокрим снігом з дощем накриє Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та Закарпаття. В інших областях – без істотних опадів. Очікується сильний штормовий вітер. Температура повітря вночі становитиме +3 +5 градусів, вдень прогріється до +6 +9 градусів, місцями до +11 +13 градусів.

У центрі України вночі йтиме мокрий сніг з дощем, вдень він перейде в дощ. Вночі від +2 до +4 градусів, вдень від +6 до +9 градусів.

У Києві 29 грудня очікується вночі мокрий сніг, вдень – дощ. Вітер південно-східний, зі штормовими поривами. Вночі від 0 до +2 градусів, вдень від +5 до +7 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 29 грудня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українцям пообіцяли на Новий рік дощову погоду.

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