Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні 11 січня на більшій частині території буде без опадів. При цьому в Одеській області і окупованому Криму очікується мокрий сніг з дощем. Але всюди буде холоднішати.

У західній частині країни без опадів. В Івано-Франківській і Львівській області 0...+2. У Тернопільській і Хмельницькій областях термометри покажуть -1...+1. У Закарпатській області буде найтепліше +3...+5. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.

На Сході України також без опадів. У Луганській області 0...-2, у Донецькій області -1...+1. У Харківській області -1...-3.

В центральній частині України опадів не буде. У Полтавській області 0...-2, у Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій області -1...+1.

На півдні, а саме в Одеській області буде мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря складе +1...+3. У Миколаївській області та ж температура тільки без опадів. У Херсонській області буде трохи прохолодніше -1...+1.

У Криму пройде мокрий сніг з дощем. Стовпчики градусників покажуть +1...+3.

У північній частині країни без опадів. У Чернігівській області 0...-2, у Сумській області -1...-3 градуси, у Житомирській області -1...1.

У Києві без істотних опадів. Температура складе 0...+2 градуси. При цьому буде дути південно-західний вітер 3-8 м/с.

Погода в Україні 11 січня (карта: meteo.gov.ua)

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