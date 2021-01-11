Мокрий сніг з дощем: синоптики розповіли, де буде негода

Погода в Україні 11 січня на більшій частині території буде без опадів. При цьому в Одеській області і окупованому Криму очікується мокрий сніг з дощем. Але всюди буде холоднішати.
У західній частині країни без опадів. В Івано-Франківській і Львівській області 0...+2. У Тернопільській і Хмельницькій областях термометри покажуть -1...+1. У Закарпатській області буде найтепліше +3...+5. Про це свідчать дані Укргідрометцентру.
На Сході України також без опадів. У Луганській області 0...-2, у Донецькій області -1...+1. У Харківській області -1...-3.
В центральній частині України опадів не буде. У Полтавській області 0...-2, у Черкаській, Кіровоградській і Вінницькій області -1...+1.
На півдні, а саме в Одеській області буде мокрий сніг з дощем. При цьому температура повітря складе +1...+3. У Миколаївській області та ж температура тільки без опадів. У Херсонській області буде трохи прохолодніше -1...+1.
У Криму пройде мокрий сніг з дощем. Стовпчики градусників покажуть +1...+3.
У північній частині країни без опадів. У Чернігівській області 0...-2, у Сумській області -1...-3 градуси, у Житомирській області -1...1.
У Києві без істотних опадів. Температура складе 0...+2 градуси. При цьому буде дути південно-західний вітер 3-8 м/с.
Погода в Україні 11 січня (карта: meteo.gov.ua)
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