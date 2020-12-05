Мороз до -11, ожеледиця та туман: Діденко попередила про небезпечну погоди

В Україні 6 грудня очікуються сильні морози до -5... -11 градусів. Крім того, в деяких областях дороги можуть бути покриті льодом, що може стати причиною травмонебезпечних ситуацій та аварій на дорогах. Щобільше, додаткову небезпеку створюватиме щільний туман, який накриє центральні, південні, східні та північні області країни. Детальний прогноз погоди на неділю опублікувала у своєму Facebook синоптик Наталка Діденко.

За даними експерта, туманна і сонячна погода очікується переважно на півдні, в центрі, на сході та півночі України. В інших регіонах буде хмарно.

"Карта прогнозу хмарності (карта 1) каже, що завтра, в День Збройних сил України, найбільше шансів у хмарної погоди буде в західних областях і на південному сході, включаючи Крим. А ось на решті нашої території не тільки не очікується опадів (карта 2), але й вийде на небо сонце нас підтримати. Якщо капосний туман не завадить...", - пише Діденко.

Карти прогнозу погоди на 6 грудня (скріншоти: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточнює, що південно-східний сильний вітер допоможе розвіяти туман. Також Діденко попередила про різке зниження рівня тепла. Так, на сході країни очікуються найпотужніші "мінуси". При цьому такі різкі холоди будуть тимчасовими, уточнює синоптик.

"Температура повітря знизиться. Найближчої ночі в Україні -3... -8 градусів, у східній частині до -5... -11 градусів, на Заході і південному заході 0... +3 градуси. Вдень у неділю в Україні очікується 0... -3 градуси морозу, на Заході та Півдні +1... +5 градусів", - підкреслює експерт.

Синоптик додала, що на дорогах у більшості областей України очікується ожеледиця.

"У Києві 6-го грудня опадів не передбачається. Є надія на прояснення, на сонце! У столиці похолодає: найближчої ночі до -5... -7, в околицях може і нижче, а вдень 0... -2 градуси морозу", - додала вона.

За даними Діденко, потепління в Україні очікується вже в другій половині наступного тижня.

Прогноз погоди на наступний тиждень у Києві (скріншоти: facebook.com/tala.didenko)

Раніше синоптики писали також, що в Україні найближчими днями настануть сильні морози. Особливо холодно буде на сході країни.

А ось астрофізики попередили про ще один удар для метеочутливих людей - магнітну бурю, яка розгуляється в середині грудня.