Мороз до -11, гололедица и туман: Диденко предупредила об опасной погоде

В Украине 6 декабря ожидаются сильные морозы до -5… -11 градусов. Кроме того, в некоторых областях дороги могут быть покрыты льдом, что может стать причиной травмоопасных ситуаций и аварий на дорогах. К тому же, дополнительную опасность будет составлять плотный туман, который накроет центральные, южные, восточные и северные области страны. Детальный прогноз погоды на воскресенье опубликовала в своем Facebook синоптик Наталья Диденко.

По данным эксперта, туманная и солнечная погода ожидается преимущественно на юге, в центре, на востоке и севере Украины. В остальных регионах будет облачно.

"Карта прогноза облачности (карта 1) говорит, что завтра, в День Вооруженных сил Украины, больше всего шансов у облачной погоды будет в западных областях и на юго-востоке, включая Крым. А вот на остальной нашей территории не только не ожидается осадков (карта 2), но и выйдет на небо солнце нас поддержать. Если пакостный туман не помешает...", - пишет Диденко.

Карты прогноза погоды на 6 декабря (скриншоты: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик уточняет, что юго-восточный сильный ветер поможет развеять туман.

Также Диденко предупредила о резком снижении уровня тепла. Так, на востоке страны ожидаются самые мощные "минуса". При этом такие резкие холода будут временными, уточняет синоптик.

"Температура воздуха снизится. Ближайшей ночью в Украине -3… -8 градусов, в восточной части до -5… -11 градусов, на Западе и юго-западе 0… +3 градуса. Днем в воскресенье в Украине ожидается 0… -3 градуса мороза, на Западе и Юге +1… +5 градусов", - подчеркивает эксперт.

Синоптик добавила, что на дорогах в большинстве областей Украины ожидается гололедица.

"В Киеве 6-го декабря осадков не предвидится. Есть надежда на прояснение, на солнце! В столице похолодает: ближайшей ночью до -5… -7, в окрестностях может и ниже, а днем 0… -2 градуса мороза", - добавила она.

По данным Диденко, потепление в Украине ожидается уже во второй половине следующей недели.

Прогноз погоды на следующую неделю в Киеве (скриншоты: facebook.com/tala.didenko)

Ранее синоптики писали также, что в Украине в ближайшие дни установятся сильные морозы. Особенно холодно будет на востоке страны.

А вот астрофизики предупредили об еще одном ударе для метеочувствительных людей - магнитной буре, которая разгуляется в середине декабря.