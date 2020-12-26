Потужний вітер і сніг з дощем: де в Україні розгуляється негода

Погода в Україні принесе значні опади у вигляді снігу з дощем, які накриють половину території країни в суботу, 26 грудня. Також очікується ожеледь і сильний вітер у східних областях, де оголошено перший рівень метеорологічної небезпеки - "жовтий".

Як йдеться в прогнозі синоптиків на сайті Gismeteo, в деяких регіонах пориви вітру сягатимуть швидкості 15-20 м/с.

Негода очікується в Харківській і Луганській областях. Також повідомляється, що на Сході в темний час доби буде щільний туман, видимість знизиться до 900 м.

Температура повітря в північних та центральних областях вдень у суботу складе близько +1... +2 градуси, а вночі опуститься до -2 градусів.

На Заході стовпчики термометрів коливатимуться в межах +1... +3 градусів, в нічний час прогнозується близько -4... -2 градусів.

У східних регіонах потеплішає до +5 градусів вдень, а вночі температура повітря опуститься до -2 градусів.

У південних областях очікується близько +3... +6 градусів в денний час, а після заходу сонця температура повітря знизиться максимум до нуля.

Згідно з прогнозом синоптиків Укргідрометцентру, дощі з мокрим снігом очікуються 26 грудня в Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Дніпропетровській, Херсонській, Одеській, Миколаївській, Полтавській, Кіровоградській областях, а також у Криму.

На решті частини території країни буде сухо, але хмарно з проясненнями.

При цьому очікується, що наступний день - неділя, 27 грудня - пройде в Україні взагалі без опадів.

Карта погоди в Україні 26 грудня (фото: meteo.gov.ua)

Раніше повідомлялося, що в Укргідрометцентрі дали прогноз погоди в Україні на січень 2021 року.

Також ми писали про те, що в Україні різко зміниться погода і прийде новий антициклон.