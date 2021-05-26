Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах
Слово детокс навесні чутно з усіх боків. Але далеко не всі розуміють, що стоїть за поняттям "детоксикація організму". Виявляється, щоб провести її в домашніх умовах, просто-напросто потрібно викинути з меню певні продукти.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.
Детокс і гормональний баланс
Гормональне здоров'я безпосередньо залежить від 3 китів:
- правильна мікрофлора,
- своєчасне і регулярне спорожнення кишечника,
- Здорова печінка.
Саме детокс в будь-якому його прояві прекрасно справляється з усіма трьома завданнями: відновлює мікрофлору, допомагає роботі печінки, допомагає позбутися від застоїв в кишечнику, які іноді накопичуються там роками, отруюючи нас зсередини і приводячи до втоми і гормональних дисбалансів.
Нутриціолог назвала один-єдиний продукт від целюліту
Щоденний випороження також може ні про що не говорити. До мене зверталася жінка з діареєю, у якої при обстеженні виявили багато застоїв в кишечнику! Тому детокс - це наше все.
Чим більше зелені - тим краще (фото: pexels.com)
Як провести детокс самостійно:
Можна всією сім'єю просто на 5-14 днів прибрати з меню такі продукти:
- кава і чорний чай, пуер,
- всі солодощі (максимум - 1 фрукт в день),
- червоне м'ясо,
- пташине м'ясо,
- алкоголь,
- все борошняне,
- всі продукти з глютеном,
- всі крупи,
- все молочне,
- всі напівфабрикати.
Що залишається:
- зелень - чим більше, тим краще,
- 1 фрукт в день,
- горіхи і насіння (не більше 3 жмень в день),
- всі овочі ( і навіть з високим ГІ) - чим більше, тим краще,
- риба, морепродукти і яйця (не більше 250 грам на добу або 2 яєць),
- всі бобові,
- всі масла холодного віджиму і авокадо,
- вода і будь-який трав'яний чай без кофеїну.