ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах

Новость на русском →
Середа 26 травня 2021 09:09
Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах Катерина Йенсен (фото: instagram.com/food4vita)
Автор: Тетяна Турчанікова

Слово детокс навесні чутно з усіх боків. Але далеко не всі розуміють, що стоїть за поняттям "детоксикація організму". Виявляється, щоб провести її в домашніх умовах, просто-напросто потрібно викинути з меню певні продукти.

Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Катерина Йенсен.

Детокс і гормональний баланс

Гормональне здоров'я безпосередньо залежить від 3 китів:

  • правильна мікрофлора,
  • своєчасне і регулярне спорожнення кишечника,
  • Здорова печінка.

Саме детокс в будь-якому його прояві прекрасно справляється з усіма трьома завданнями: відновлює мікрофлору, допомагає роботі печінки, допомагає позбутися від застоїв в кишечнику, які іноді накопичуються там роками, отруюючи нас зсередини і приводячи до втоми і гормональних дисбалансів.

Нутриціолог назвала один-єдиний продукт від целюліту

Щоденний випороження також може ні про що не говорити. До мене зверталася жінка з діареєю, у якої при обстеженні виявили багато застоїв в кишечнику! Тому детокс - це наше все.

Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах

Чим більше зелені - тим краще (фото: pexels.com)

Як провести детокс самостійно:

Можна всією сім'єю просто на 5-14 днів прибрати з меню такі продукти:

  • кава і чорний чай, пуер,
  • всі солодощі (максимум - 1 фрукт в день),
  • червоне м'ясо,
  • пташине м'ясо,
  • алкоголь,
  • все борошняне,
  • всі продукти з глютеном,
  • всі крупи,
  • все молочне,
  • всі напівфабрикати.

Що залишається:

  • зелень - чим більше, тим краще,
  • 1 фрукт в день,
  • горіхи і насіння (не більше 3 жмень в день),
  • всі овочі ( і навіть з високим ГІ) - чим більше, тим краще,
  • риба, морепродукти і яйця (не більше 250 грам на добу або 2 яєць),
  • всі бобові,
  • всі масла холодного віджиму і авокадо,
  • вода і будь-який трав'яний чай без кофеїну.

Нагадаємо, ендокринолог розповіла, під які звуки найкраще засинати.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя здоровье здоровое питание здоровая еда
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостяк: інтриги шоу
Холостяк: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Названа максимальна вартість проїзду в метро Києва
Названа максимальна вартість проїзду в метро Києва