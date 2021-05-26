Можна всією сім'єю: нутриціолог розповіла, як легко провести детокс в домашніх умовах

Слово детокс навесні чутно з усіх боків. Але далеко не всі розуміють, що стоїть за поняттям "детоксикація організму". Виявляється, щоб провести її в домашніх умовах, просто-напросто потрібно викинути з меню певні продукти.

Детокс і гормональний баланс

Гормональне здоров'я безпосередньо залежить від 3 китів:

правильна мікрофлора,

своєчасне і регулярне спорожнення кишечника,

Здорова печінка.

Саме детокс в будь-якому його прояві прекрасно справляється з усіма трьома завданнями: відновлює мікрофлору, допомагає роботі печінки, допомагає позбутися від застоїв в кишечнику, які іноді накопичуються там роками, отруюючи нас зсередини і приводячи до втоми і гормональних дисбалансів.

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Щоденний випороження також може ні про що не говорити. До мене зверталася жінка з діареєю, у якої при обстеженні виявили багато застоїв в кишечнику! Тому детокс - це наше все.

Чим більше зелені - тим краще (фото: pexels.com)

Як провести детокс самостійно:

Можна всією сім'єю просто на 5-14 днів прибрати з меню такі продукти:

кава і чорний чай, пуер,

всі солодощі (максимум - 1 фрукт в день),

червоне м'ясо,

пташине м'ясо,

алкоголь,

все борошняне,

всі продукти з глютеном,

всі крупи,

все молочне,

всі напівфабрикати.

Що залишається: