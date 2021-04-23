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Мило і засмага крадуть красу: що потрібно знати про рН шкіри обличчя

Автор: Тетяна Турчанікова

Показник кислотності шкіри - це і є її рН. Кислотність визначає "кислотна мантія" - суміш себума, поту і продуктів життєдіяльності бактерій, що живуть на шкірі.⠀

Про це у своєму мікроблозі Instagram розповіла косметолог Яна Фоксі.

"У нормі рН шкіри кислий - 4-6. Але іноді він підвищується і стає лужним. Це погано, бо порушується відлущування, знижується синтез церамідів, з'являються проломи в захисному бар'єрі і, як результат - шкірні захворювання", - розповіла Яна.

Красива шкіра - здорова шкіра (фото: pexels.com)

Що порушує баланс кислотності і "краде" красу шкіри

  • рН підвищують: мило, пінки з SLS / SLES, сильно пінисті засоби, часте миття + любов до засмаги.

Що вирівнює баланс рН шкіри

  • рН в нормі допомагають тримати: м'які пінки, періодично кислотні і відновлюючі засоби, захист від сонця + досить жирів в їжі. ⠀

Що потрібно знати про підвищення рН

  • "Підвищується в складках (пахвові, пахові, підгрудні). Ростуть пропіонбактерії і стафілокок - з'являється запах (сам піт не пахне). Дезодоранти з цитратами знижують pH (і запах). Кандидоз у жінок теж розвивається в лужному середовищі - має сенс використовувати засоби для інтимної гігієни з молочною кислотою.
  • У темношкірих (IV-V) рН більш кислий, ніж у слабо пігментованих (I-II). Тому у темношкірих міцніші ліпідний бар'єр і захисна функція. Але підкислення шкіри світлячків РНА-кислотами до рівня pH темношкірих покращувало бар'єрні функції до порівнянних з темношкірими.
  • Бактерії P. acnes, що провокують акне, ростуть при рН 6 - 6,5 - і зростання їх знижується при рН менше 6. В одному дослідженні запалення збільшувалися при використанні мила і знижувалися при використанні "кислих" очищувальних засобів.
  • Атопічний дерматит супроводжує підвищення рН (дефіцит білка філлагрину - знижується рівень вільних амінокислот і уроканіновой кислоти, що створюють кисле середовище). Але кислотні засоби можуть покращувати стан при запальних дерматозах.
  • При іхтіозі рН підвищується також через дефіцит філагрину. А ферменти, що беруть участь у відлущуванні, залежать від рН - підвищення pH заважає нормальному відлущуванню. Тут ефективні засоби з молочною кислотою.
  • Кандидоз шкіри пов'язаний з підвищенням рН (любить луг). Підкислені креми при кандидозі шкіри - саме те. Кандидоз може з'явитися у діабетиків в складках (у них часто високий рН в цих зонах).
  • Підвищується з віком і у літніх", - розповіла косметолог.

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