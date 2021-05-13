Налягайте на ці продукти: лікар розповіла, як запобігти гіперпігментації шкіри

Один із способів запобігти гіперпігментації шкіри - правильно сформувати раціон.
Про це у своєму Instagram розповіла ендікринолог Катерина Григор'єва.
1. Достатня кількість корисного білка:
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2. Свіжі листові овочі та зелень, у кожен прийом їжі, щоб поліпшити перетравлення і засвоєння білка.
Обов'язково додайте в раціон капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)
3. Пийте воду з лимоном або 1 ч. л. яблучного оцту на 1 ст. води, до їжі, якщо кислотність шлункового соку знижена.
4. Фрукти, перевага - низькофруктозним цитрусовим і ягодам.
5. Додайте джерела міді:
6. Додайте джерела цинку:
7. Додайте джерела заліза:
8. Обов'язково ввести в раціон продукти, трави і спеції з протизапальним ефектом і прибрати з нього прозапальні продукти.
Також варто підтримати фази детоксикації в печінці за допомогою: всіх видів капусти, листових салатів і овочів, розмарину, куркуми, Омега-3 жирних кислот, розповіла фахівець.
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