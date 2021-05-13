Налегайте на эти продукты: врач рассказала, как предотвратить гиперпигментацию кожи

Что есть, чтобы предотвратить гиперпигментацию кожи

1. Достаточное количество полезного белка:

красное мясо, до 2-х раз в неделю,

субпродукты, от 3-х порций в неделю,

птица, до 2-х порций в неделю,

рыба, преимущественно дикого вылова, от 3-х порций в неделю,

икра и морепродукты,

яйца,

бобовые, орехи и семена (замачивать в подкисленной воде).

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2. Свежие листовые овощи и зелень, в каждый прием пищи, чтобы улучшить переваривание и усвоение белка.

Обязательно добавьте в рацион капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)

3. Пить воду с лимоном или 1 ч. л. яблочного уксуса на 1 ст. воды, до еды, если кислотность желудочного сока снижена.

4. Фрукты, предпочтение - низкофруктозным цитрусовым и ягодам.

5. Добавьте источники меди:

печень трески,

какао порошок и горький шоколад,

субпродукты, мясо, яйца, морепродукты,

миндаль, кешью, фисташки, кедровые орехи, фундук и грецкие орехи,

специи и травы: горчица, гвоздика, семена сельдерея, тмин, шафран, мята, кинза, укроп, порошок карри и луковый порошок, майоран, эстрагон и тимьян,

вяленые томаты.

6. Добавьте источника цинка:

морепродукты,

мясо,

бразильский орех, кедровые орешки, миндаль, кешью, семена льна,

сыры, особенно чеддер (по переносимости),

капуста,

черный чай.

7. Добавьте источники железа:

субпродукты, мясо,

морепродукты и морская рыба,

бобовые,

гречка и киноа,

горький шоколад,

тыквенные семечки.

8. Обязательно ввести в рацион продукты, травы и специи с противовоспалительным эффектом и убрать из него провоспалительные продукты.

Также стоит поддержать фазы детоксикации в печени с помощью: всех видов капусты, листовых салатов и овощей, розмарина, куркумы, Омега-3 жирных кислот, рассказала специалист.