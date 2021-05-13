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Налегайте на эти продукты: врач рассказала, как предотвратить гиперпигментацию кожи

Автор: Татьяна Турчаникова

Один из способов предотвратить гиперпигментацию кожи - правильно сформировать рацион.

Об этом в своем Instagram рассказала эндикринолог Катерина Григорьева.

Что есть, чтобы предотвратить гиперпигментацию кожи

1. Достаточное количество полезного белка:

  • красное мясо, до 2-х раз в неделю,
  • субпродукты, от 3-х порций в неделю,
  • птица, до 2-х порций в неделю,
  • рыба, преимущественно дикого вылова, от 3-х порций в неделю,
  • икра и морепродукты,
  • яйца,
  • бобовые, орехи и семена (замачивать в подкисленной воде).

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2. Свежие листовые овощи и зелень, в каждый прием пищи, чтобы улучшить переваривание и усвоение белка.

Обязательно добавьте в рацион капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)

3. Пить воду с лимоном или 1 ч. л. яблочного уксуса на 1 ст. воды, до еды, если кислотность желудочного сока снижена.

4. Фрукты, предпочтение - низкофруктозным цитрусовым и ягодам.

5. Добавьте источники меди:

  • печень трески,
  • какао порошок и горький шоколад,
  • субпродукты, мясо, яйца, морепродукты,
  • миндаль, кешью, фисташки, кедровые орехи, фундук и грецкие орехи,
  • специи и травы: горчица, гвоздика, семена сельдерея, тмин, шафран, мята, кинза, укроп, порошок карри и луковый порошок, майоран, эстрагон и тимьян,
  • вяленые томаты.

6. Добавьте источника цинка:

  • морепродукты,
  • мясо,
  • бразильский орех, кедровые орешки, миндаль, кешью, семена льна,
  • сыры, особенно чеддер (по переносимости),
  • капуста,
  • черный чай.

7. Добавьте источники железа:

  • субпродукты, мясо,
  • морепродукты и морская рыба,
  • бобовые,
  • гречка и киноа,
  • горький шоколад,
  • тыквенные семечки.

8. Обязательно ввести в рацион продукты, травы и специи с противовоспалительным эффектом и убрать из него провоспалительные продукты.

Также стоит поддержать фазы детоксикации в печени с помощью: всех видов капусты, листовых салатов и овощей, розмарина, куркумы, Омега-3 жирных кислот, рассказала специалист.

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