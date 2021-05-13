Налегайте на эти продукты: врач рассказала, как предотвратить гиперпигментацию кожи

Один из способов предотвратить гиперпигментацию кожи - правильно сформировать рацион.
Об этом в своем Instagram рассказала эндикринолог Катерина Григорьева.
1. Достаточное количество полезного белка:
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2. Свежие листовые овощи и зелень, в каждый прием пищи, чтобы улучшить переваривание и усвоение белка.
Обязательно добавьте в рацион капусту (фото: instagram.com/wow.so.young)
3. Пить воду с лимоном или 1 ч. л. яблочного уксуса на 1 ст. воды, до еды, если кислотность желудочного сока снижена.
4. Фрукты, предпочтение - низкофруктозным цитрусовым и ягодам.
5. Добавьте источники меди:
6. Добавьте источника цинка:
7. Добавьте источники железа:
8. Обязательно ввести в рацион продукты, травы и специи с противовоспалительным эффектом и убрать из него провоспалительные продукты.
Также стоит поддержать фазы детоксикации в печени с помощью: всех видов капусты, листовых салатов и овощей, розмарина, куркумы, Омега-3 жирных кислот, рассказала специалист.
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