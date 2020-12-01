Справжня зимова казка: якою буде погода в Україні у перший день зими

Погода в Україні у перший день зими, 1 грудня, буде сніжною і сонячною. При цьому в нічний час у нашій країні, за даними синоптиків, очікується морозна погода. Мінімальні показники тепла досягнуть -9 градусів, попереджають фахівці Українського гідрометцентру. Також свій прогноз опублікувала синоптик Наталка Діденко.

Як уточнюється в прогнозі Укргідрометцентру, протягом усього дня у центральних, північних та східних регіонах рівень тепла буде триматися приблизно на одному рівні -1... +2 градуси. На півдні країни буде традиційно тепліше – +1... +6 градусів. На Кримському півострові до +5... +7 градусів у денний час.

Вночі в Україні очікуються морози. Найсильнішими вони будуть на заході нашої країни, де стовпчики термометрів опустяться до -9... -3 градусів. У центральних і північних областях до -4... 0 градусів. На сході морозів сильніше ніж -3 градуси не очікується. При цьому на півдні країни навіть в нічний час буде "плюсова" температура – 0-4 градуса вище нуля.

Також синоптики попередили про опади в Україні. Так, 1 грудня сніг очікується в Сумській, Чернігівській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. На інших територіях – сонячна погода з мінливою хмарністю.

Погода в Україні 1 грудня (карта: meteo.gov.ua)

У перший день зими, 1 грудня, погода буде холодною через атмосферний фронт, що навис над нашою країною. Але в західних областях на небі можна буде побачити сонце, яке порадує своїм світлом. На решті території нашої країни буде панувати волога і холодна температура з сірістю на небі, пише синоптик Наталка Діденко.

На півдні і сході країни 1 грудня очікується сильний вітер. Температура повітря в більшості областей України протягом доби коливатиметься близько 0, від -2 до +2 градусів. Найближчої вночі у західній частині країни будуть морози, у Прикарпатті очікується до 5-11 градусів.

Раніше ми писали про те, що синоптики дали прогноз погоди на перші дні грудня.