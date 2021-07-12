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Натуральні ліки: нутриціолог розповіла, що має бути в аптечці, крім медикаментів

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Понеділок 12 липня 2021 18:09
Натуральні ліки: нутриціолог розповіла, що має бути в аптечці, крім медикаментів Домашня аптечка (фото: instagram.com/biotorium)
Автор: Тетяна Турчанікова

Домашня аптечка - це не обов'язково ліки з аптеки, іноді варто звернутися до натуральних засобів - такі і жар знімуть, і від болю позбавлять.

Нутриціолог Анна Біоторіум дала у своєму блозі в Instagram аптечку-шпаргалку, засоби, які завжди повинні бути під рукою.

Що повинно бути в натуральній аптечці

  • Сироп чорної бузини - протизастудна, антигістамінна дія. Знижує температуру і підвищує гемоглобін.
  • Масло чорного кмину - антибіотик, що володіє знеболюючою, протигрибковою і противірусною дією. Сильне антигістамінне. Лікує здуття живота, діарею, мігрень, геморой, синусит і багато іншого.
  • Конопляний протеїн - знеболююче. Допомагає проти хронічних запалень. Покращує стан сечостатевої та нервової систем.
  • Гімалайська сіль - допомагає від дерматиту, синуситу, бронхіту, пародонтозу, ГРВІ, астми та інших захворювань.
  • Ромашка / шипшина - мають протизастудну дію. Допомагають при інфекціях сечостатевої системи та інших захворюваннях.

Натуральні ліки: нутриціолог розповіла, що має бути в аптечці, крім медикаментівАптечка без ліків, зате з травами і вітамінами (фото: pexels.com)

  • Гарбузова олія / псілліум / касторова олія - проти запору.
  • Куркума - антибіотик. Допомагає при кишкової інфекції, ротавірусі, отруєнні. Відмінно діє при захворюваннях суглобів і ревматизмі.
  • Подорожник / ромашка / екстракт ялиці / перекис водню - антисептики.
  • Трав'яна суміш кори слизького в'яза і кориці - проти ентеровірусу.

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  • Масло орегано, кора мурашиного дерева, екстракт ялиці - протимікробну і противірусну.

  • Фукус - противірусна, імуномодулююча, протипухлинна дія. Сприяє зміцненню серцево-судинної системи.
  • Сіль Епсома - від сонячних опіків, від м'язових судом, від похмілля. Застосовується для полегшення і зняття головного болю.
  • Перга - натуральний антибіотик. Протизапальний і антигістамінний засіб. У педіатрії пергу дають дітям при недокрів'ї.
  • Ашваганда - протиревматичний, знеболюючий засіб. Допомагає при безсонні і хворобах жіночої статевої системи.⠀

Раніше нутриціолог розповіла, що додати в свій раціон, щоб їсти і худнути.

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