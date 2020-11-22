Тиждень принесе неймовірні зміни в житті: гороскоп з 23 по 29 листопада для всіх знаків Зодіаку

Гороскоп на кінець листопада обіцяє складний і насичений період для більшості представників зодіакального сузір'я. Можливі кардинальні зміни в різних сферах життя, зміна звичної сфери діяльності та абсолютно несподівані події.

Астрологи розповіли, що чекає всі знаки Зодіаку в найближчий тиждень, з 23 по 29 листопада, і повідомили, кому зірки принесуть удачу і щастя. Про це пише видання Intex-press.

Овен

Астрологи не рекомендують змінювати найближчими днями звичну сферу діяльності. Однак будьте готові до зміни місця проживання, переговорів про нове приміщення або відкриття філії вашої фірми в іншому місті. Якщо ви хочете просунутися по роботі, то викладайте свої думки начальству коротко і по суті. Ви можете дізнатися таємницю своїх друзів, але не варто про це поширюватися. А ось в п'ятницю ви зможете знайти шляхи до примирення з коханою людиною.

Телець

Сконцентруйтеся на нових ідеях і планах, інакше вам стане нудно на роботі та в стосунках. Негативні емоції стримуйте і не кривдьте близьких різкими словами. Спірні моменти обов'язково обговорюйте і, якщо потрібно – поступайтеся в дрібницях, це допоможе виграти в цілому. У середу можливий аврал на роботі, в суботу – поїздки та подорожі. Неділю проведіть вдома і відпочиньте.

Близнюки

Зірки обіцяють вам шанс розв'язання головної проблеми свого життя, яка мучить вас вже не перший рік. Але вихід із ситуації вам підкаже доля і він стане найкращим розв'язанням проблеми. Тиждень в цілому буде цікавим і вас чекає незабутнє побачення. Також ви відчуєте, що кохаєте та кохані. Просто довіртеся долі та зрозумієте, що все налагоджується і починає набувати нового сенсу.

Рак

Відпустіть в минуле всі старі образи та непорозуміння. Проблеми, які накопичилися за останній час, поступово самі знайдуть своє вирішення. Ви можете починати нові стосунки, отримати додаткову професію або вийти на новий рівень в тому, що маєте. Також зірки обіцяють вам фінансову вигоду. Робота буде займати велику частину часу, а відносини з колегами стануть ще краще.

Лев

Питання кар'єри стануть складними й перед вами з'явиться непростий вибір. Не упирайтеся і надайте можливість подіям йти своєю чергою. У вівторок з'явиться шанс виправити старі помилки. У середу чекайте ділову поїздку, а в п'ятницю ви можете зробити безрозсудний вчинок під впливом емоцій.

Діва

Не намагайтеся розв'язувати всі проблеми самостійно, і навчіться приймати чужу допомогу. Ви не можете постійно нести на своїх плечах непосильну ношу. Довіряйте близьким людям і це принесе вам полегшення. Додатковий дохід постарайтеся не витрачати на рідних, залиште для власних потреб. У суботу займіться розв'язанням домашніх проблем.

Терези

Початок тижня буде метушливим і напруженим. Не йдіть напролом, якщо щось не виходить, просто відкладіть це питання. Не розповідайте про свої наміри та плани в середині тижня. У п'ятницю очікуйте емоційний підйом. На вихідних намагайтеся не конфліктувати з домашніми по дурницях. Відпочиньте у вузькому колі друзів.

Скорпіон

Вас чекають неймовірні події, які сильно змінять ваше сприйняття світу і ваше життя. Ви зустрінете любов або отримаєте пропозицію руки та серця і будьте впевнені – ваш вибір буде правильним. В роботі очікуйте успіх і солідний прибуток, а сама сфера діяльності стане більш цікавою. Постарайтеся побачити себе з боку, об'єктивна оцінка допоможе вам домогтися успіху.

Стрілець

Щоб залучити у своє життя казкові можливості, вам потрібно простягнути руку допомоги близьким і друзям. Тиждень буде вдалим для різних контактів і спілкування, співробітництва, цікавих зустрічей і дальніх поїздок. Сімейні проблеми поступово почнуть спадати, а удача до вас почне притягатися магнітом. Праця і зарплата також принесуть радісні моменти.

Козоріг

Не варто розслаблятися на цьому тижні, інакше не впораєтеся з усіма запланованими справами. Вас чекає якась перевірка або іспит, будьте зосереджені та уважні. Звертайте увагу на новини, одна з них відкриє великі можливості для вас. У середу проявіть рішучість. У п'ятницю можливий підйом працездатності, і ви зможете багато зробити, не відволікайтеся на розваги.

Водолій

Впевненість у власних силах, допоможе вам впоратися з усіма труднощами на цьому тижні. Ваша душевна рівновага прийде в норму, а вміння побачити мету, і не відволікатися на перешкоди дадуть сили рухатися вперед. Прислухайтеся до ідей колег, вони можуть подати цікаву думку, яка дасть поштовх до глобальних планів. Задумайтеся про вкладення коштів в освіту для себе або дітей. Приділіть увагу своїм близьким.

Риби

Уникайте непотрібних конфліктів у боротьбі за справедливість на початку тижня – вони призведуть до непорозумінь. Не довіряйте брехунам і авантюристам, не погоджуйтеся на ризиковані заходи. У другій половині тижня робота захопить вас з головою і постарайтеся знайти однодумців серед колег. А в неділю приділіть час зустрічі з друзями.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким неймовірно пощастить в грудні.

А також розповідали про те, кому зірки принесуть удачу і щастя у другій половині листопада.