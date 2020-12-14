Не можна виходити з дому після заходу сонця: всі традиції і повір'я на 14 грудня

Яке сьогодні свято. Щорічно 14 грудня православна церква вшановує пам'ять святого пророка Наума. Наші предки вважали його покровителем наук і грамоти. Навіть була така приказка: "Наум наставляє на ум". В цей день традиційно зверталися до святого за важливою порадою і розв'язанням складної ситуації. Які з цим днем пов'язані традиції, заборони та прикмети – читайте нижче.

Традиції дня

В цей день вся сім'я відправлялася в церкву на богослужіння. Діти та батьки в молитвах питали дозволу на навчання, а після цього готувалися до зустрічі з учителем: отрок відбивав вчителю три земні поклони (з них надалі починаються всі заняття), а у відповідь отримував три символічних удари батогом.

Після першого уроку вчитель отримував у дар коровай та вишитий рушник. В цей день було прийнято в якості оплати наставителю підносити продукти.

Заборони 14 грудня

Під час уроку в день Наума під час читання заборонялося приймати їжу. Наші предки вірили, що так можна заїсти знання. Це ж повір'я стало причиною для появи ще однієї заборони. Якщо залишити книгу відкритою, вважалося, знання людини, яка її читала, – зникнуть. 14 грудня не виходять з дому після заходу сонця. Вважається, що в цей час по вулицях гуляє нечисть. На Наума не можна дивитися в очі жебракові. Якщо подаєш милостиню, відводь очі, в іншому випадку можна перейняти всі біди людини собі.

Прикмети 14 грудня 2020 року

На Наума уважно спостерігали за природою. Так, якщо вітер дув з півночі або змінював свій напрям з південного на північний, то казали, що незабаром вдарять морози.

На нічному небі зірки переливаються – незабаром закрутить завірюха.

Якщо у Наумів день собаки глухо гавкати почали, варто чекати снігопаду.

Зоряне небо прикмета того, що на наступний день лютий мороз вдарить.

Якщо ворони почали каркати – чекай хуртовини.

Відчуваючи, що скоро піде сніг, зайці далеко від своєї нори не тікають.

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