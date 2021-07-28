Непередавані відчуття: актриса Вікторія Варлей розповіла, як йога змінила її життя

Про перше знайомство з йогою

Про перше знайомство з йогою

Я познайомилася з йогою 10 років тому. Тоді моя подруга захопилася цією новою для мене практикою та вмовила піти на тренування разом. На занятті я реготала до сліз і не сприймала все це всерйоз. В кінці тренування до мене підійшла викладачка та сказала: "Вам не потрібна йога. Займіться чимось більш ритмічним, наприклад, степом або танцями". Так я і вчинила..

Але одного разу в моєму житті настав період повного сум'яття та плутанини. Я пробувала відволікати себе довгими прогулянками, книгами, кіно, але все це допомагало лише на 10-15%. І тоді я вирішила спробувати медитацію, а разом із медитацією і йогу. Уже через кілька занять я відчула зміну своєї свідомості в позитивний бік. Так і вийшло, що до йоги я прийшла в той момент, коли потребувала гармонії з самою собою.

Йога допомагає налагодити емоційне здоров'я (фото: прес-служба НЛО TV)

Про тренування і джерела ідей для занять

Йогою я займаюся щодня перед сніданком - приділяю їй 25-30 хвилин, а потім ще 30 хвилин відводжу під силові заняття. Також, якщо не дуже стомилася за день, увечері можу зробити спеціальну йогу перед сном.

Займаюся переважно сама, оскільки я не фанат групових тренувань. Для мене вони неефективні - я відволікаюся й не можу зосередитись на практиці, розглядаю носи інших людей, волосся, нігті тощо.

Щоб не розглядати інших людей, актрисі доводиться займатися самостійно (фото: прес-служба НЛО TV)

Взагалі, в YouTube існує безліч каналів із заняттями з йоги, звідки можна почерпнути багато цікавої та корисної інформації. Якщо на тренуванні я хочу задіяти певну групу м'язів, то тренуюся онлайн з Juliana Spicoluk (Boho Beautiful yoga) - раджу всім початківцям. І оскільки моя близька подруга займається йогою вже більше 10 років, я також завжди можу звернутися до неї за допомогою..

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Про вплив йоги на життя

Йога для мене - невід'ємна частина мого життя. Я дуже енергійна людина. Можу робити декілька справ одночасно, постійно кудись біжу й мені важко всидіти на місці. Йога ж допомагає мені сконцентрувати увагу на головному та зібратися з думками. Це справжня гімнастика для мозку.

При цьому вранці мені не потрібно пити каву для того, щоб підбадьоритися, - йога відмінно впорується й із цим. Стосовно змін у тілі, я завжди була спортивною. Але розпочавши займатися йогою, стала краще відчувати своє тіло та зрозуміла, що його можливості безмежні. Спробуйте стати в ширшасану - непередавані відчуття.

Як щодо стати в ширшасану? (фото: прес-служба НЛО TV)

Про улюблені вправи і практики

Я люблю вправи, в яких задіяна спина. Деякий час тому в мене були проблеми з поставою. Це пов'язано з заняттями балетом в моєму глибокому дитинстві. І саме йога допомогла мені вирішити цю проблему.

Улюблена духовна практика - це зустріч з моїми друзями. Ми полюбляємо чайні церемонії, після яких можемо піти до Кирилівської церкви подивитися на роботи Врубеля та довго дискутувати на тему його життя й божевілля.

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Про кращі локації для заняття йогою і тренуванні мрії

Найкраще місце для заняття йогою, звичайно ж, на природі, далеко від міської метушні. На жаль, не завжди вдається вирватися, тому чудове місце для практики та медитації - наш ботанічний сад імені Гришка в Києві.

Особисто для мене ідеальне заняття з йоги може бути, наприклад, біля водоспаду Такакко в національному парку Йохо (Канада) або біля Фірвальдштетського озера (Швейцарія). Хоча, насправді, прекрасні місця можна знайти й у наших Карпатах, і навіть під Києвом. Головне - бажання.

У йозі головне - бажання (фото: прес-служба НЛО TV)

Про те, кому показана йога

Йога доступна абсолютно кожному! Не знаю, чи є обмеження за віком, але я раджу цю практику абсолютно всім, особливо людям, у яких є проблеми зі спиною. Також йога нормалізує вироблення гормонів.

Я раджу новачкам довго не розмірковувати - брати й робити. Так, деякі пози йоги вимагають для свого виконання чималої спритності, сили та розтяжки, але точно можу сказати, що ви не пошкодуєте!