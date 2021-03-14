Неймовірно пощастило: Даша Астаф'єва розповіла про те, як ледь не померла

Все почалося з того, що у артистки два дні болів живіт, але так як це було планово, то вона пила знеболюючі засоби. При цьому в ці дні вона була дуже активною, проводила зустрічі, зйомки, переговори, давала інтерв'ю.

Таблетки не допомагали, і вона думала, що це просто через втому і нерви.

"Вночі біль посилився, продовжуючи пити знеболювальні, на всі вмовляння і прохання я відмовлялася їхати в лікарню. Вранці у мене повинно було бути дві важливі зйомки, мені дуже не хотілося підвести людей. Одна команда їхала з іншого міста, на зйомку, яку ми так довго і ретельно планували! Я просто не могла підвести їх усіх, та й саму себе", - написала Астаф'єва.

Наступне, що вона пам'ятає - це коридор лікарні. При цьому вона так і не змогла пояснити лікарю, що у неї болить. Їй зробили зонд і сказали, що все в нормі.

Але їй ставало все гірше і гірше. Співачку відправили в інше відділення, де і визначили, що у неї внутрішня кровотеча. Три дні тому їй зняли шви і підтвердили діагноз.

"Сьогодні, коли вже змогла вивчити і ознайомитись з усією інформацією по цій темі... Я розумію, що це диво! Мені неймовірно пощастило. А ще мені пощастило з близькими людьми. Плачу", - зазначила Даша.