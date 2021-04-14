Нікітін розповів, як втішався після розриву з Білик

Вперше він побачив молоду дівчину, коли приходив до керівництва каналу вирішувати ділові питання. Дівчина йому відразу дуже сподобалася, а от Горбачова каже, що Нікітін тоді її не зацікавив.

Друга зустріч у них відбулася на фестивалі "Таврійські ігри" в Каховці. Тоді Горбачова приїхала туди як журналіст, а Нікітін був з Іриною Білик, з якою вони тоді вже розійшлися.

"Мені здається у нього був план втішитися в обіймах королеви краси", - заявила Горбачова.

Нікітін згадує, що тоді сидів на палубі третього поверху пароплава, а Горбачова йшла внизу по набережній. Після фестивалю блондинка не виходила у нього з голови, і він вирішив запросити її на вечерю.

Але все було не просто, дівчина йому весь час відмовляла, бо була закохана в рок-музиканта. Журналісти кажуть, що вона була закохана в вокаліста гурту Мумій Троль Іллю Лагутенко.

Потім вона все ж вирішила сходити на побачення з Нікітіним, щоб розвіятися. Через два роки він зробив дівчині своєї мрії пропозицію, але офіційно пара одружилася у 2007 році, коли у них була маленька дочка Поліна.

Нікітін зрадив Горбачовій, і вони розлучилися, але через деякий час вона простила його. У 2014 році у них народилася друга дочка Серафима, і вони знову одружилися.

Юрій Нікітін розповів, як втішався після розриву з Іриною Білик (відео: YouTube)