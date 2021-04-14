Никитин рассказал, как утешался после разрыва с Билык

Впервые он увидел молодую телеведущую, когда приходил к руководству канала решать деловые вопросы. Девушка ему сразу очень понравилась, а вот Горбачева говорит, что Никитин тогда ее не заинтересовал.

Вторая встреча у них состоялась на фестивале "Таврийские игры" в Каховке. Тогда Горбачева приехала туда в качестве журналиста, а Никитин был с Ириной Билык, с которой они тогда уже разошлись.

"Мне кажется у него был план утешиться в объятиях королевы красоты", - заявила Горбачева.

Никитин вспоминает, что тогда сидел на палубе третьего этажа парохода, а Горбачева шла внизу по набережной. После фестиваля блондинка не выходила у него из головы, и он решил пригласить ее на ужин.

Но все было не просто, девушка ему все время отказывала, потому что была влюблена в рок-музыканта. Журналисты говорят, что она была влюблена в вокалиста группы Мумий Тролль Илью Лагутенко.

Потом она все же решила сходить на свидание с Никитиным, чтобы развеяться. Через два года он сделал девушке своей мечты предложение, но официально пара поженилась в 2007 году, когда у них была маленькая дочь Полина.

Никитин изменил Горбачевой, и они расстались, но через некоторое время она простила его. В 2014 году у них родилась вторая дочь Серафима, и они снова поженились.

Юрий Никитин рассказал, как утешался после разрыва с Ириной Билык (видео: YouTube)