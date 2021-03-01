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Микиту Добриніна помітили на зйомках російського "Холостяка"

Автор: Lite

"Холостяк 9" Микита Добринін був помічений на зйомках нового сезону російського шоу "Холостяк". Українець стояв разом Тіматі, який став головним героєм проєкту.

Відповідне фото з'явилося на фан-сторінці репера Тіматі в Instagram.

Микита Добринін засвітився на зйомках російського "Холостяка" (фото: instagram.com/timati._.news)

На знімку також видно і інших людей, які залучені у зйомках шоу. При цьому невідомо, що саме робив там Добринін. Ймовірно, все стане відомо тільки після прем'єри проєкту.

Нагадаємо, дружина Микити Добриніна Даша Квіткова розповіла фоловерам, коли вони з чоловіком чекають появи на світ первістка. Під час запитань одна з прихильниць написала, що хлопчики переважно отримують мамині гени. Дівчина зазначила, що думала, що її син буде схожий на тата, але вийшло навпаки.

Даша відповіла, що в липні перевірить. З цієї відповіді стало ясно, що вона стане мамою в липні 2021 року.

Раніше Добринін розповів, що спочатку його мама Олена Поліщук була проти його рішення йти на проєкт. Жінка розповіла, що їй спочатку не сподобалася ідея шукати свою долю на телешоу, і вона була налаштована скептично.

Зазначимо, що шоу "Холостяк 9" з участю Добриніна відбулось два роки тому. Тоді Микита був упевнений, що мама підтримає його ідею. Однак Олена Миколаївна, коли почула, що син збирається стати головним героєм реаліті-шоу, почала його відмовляти.

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Новини України ХолостякМикита Добринін
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