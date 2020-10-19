Вночі температура сильно впаде: синоптики налякали черговим похолоданням

Погода в Україні в найближчу добу буде ясною, сухою і сонячною. Однак температура повітря в більшості регіонів буде невисокою, а вночі очікується похолодання до +1 +3 градусів.

На сході країни у вівторок, 20 жовтня, очікується сонячна і суха погода, місцями невелика хмарність. Нічна температура повітря становитиме +1 +5 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +10 +13 градусів.

У південних областях хмарно, але опади не прогнозуються. Вночі від +3 до +6 градусів, удень повітря прогріється до +12 +15 градусів, в Одесі до +16 градусів. У Криму сухо і сонячно, без опадів. Вночі +4 +6 градусів, вдень очікується від +14 до +16 градусів.

На півночі України синоптики прогнозують суху і сонячну погоду, можлива невелика хмарність. Нічна температура коливатиметься в межах +1 +3 градуси, вдень очікується від +9 до +11 градусів.

В західних областях опади не прогнозуються, буде сухо і сонячно. Вночі в регіоні очікується від +2 до +5 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +10 до +11 градусів, місцями до +13 градусів.

В центральній частині країни сухо і сонячно, без істотних опадів. Вночі очікується від +1 до +3 градусів, вдень прогріється до +10 +13 градусів.

У Києві 20 жовтня буде сухо і сонячно, невелика хмарність, але без опадів. Вночі від +2 до +4 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +10 +12 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 20 жовтня

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що синоптики назвали дату перших заморозків в Україні.

А також розповідали про те, що українцям пообіцяли ще одне бабине літо – в листопаді.