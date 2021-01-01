Новий рік 2021: душевні привітання та милі листівки для всіх

Новий рік 2021 вступив у свої права, і чимало українців, які почали вітати рідних та близьких ще напередодні - з прийдешнім, продовжують свої теплі та щиросердні привітання з найяскравішим та улюбленим святом, але тепер вже таким, що офіційно відбувся.

Яскраві листівки, приємні та милі побажання для дорослих і дітей, членів родини і колег, коханих і друзів у віршах з нагоди Нового року 2021 - зібрав для вас Lite.

Новорічні привітання 2021 у віршах

Нехай йдуть з роком Криси

Всі образи та капризи,

Всі погодні негоди,

Всі нещастя і хвороби.

Нехай покаже рік Бика

Вихід нам з глухого кута,

Хай принесе багатство, щастя,

Щоб стало життя легке!

***

З Новим роком привітання

Надсилаю я свої!

Буде рік ваш цей багатим,

Наче їжа на столі!

Зичу вам щасливих митей,

Радісних та світлих днів,

Щоб завжди ваш Янгол з неба

Міцно вас за руку вів!

***

***

З Новим роком шлю вітання.

Хай всі збудуться бажання.

Щоби рік приніс завзято

Щастя, радості багато.

Щоб усе завжди вдавалось,

Щоб від успіхів співалось,

Щоби Ви були здорові,

Щоб купалися в любові.

***

З Новим роком, українці!

Хай в квартирі та хатинці

Заіскриться вогник чуда,

Хай добро до вас прибуде.

Хай насіється із неба

Те, чого усім вам треба.

Хай зійде вам Божа ласка,

І в життя ввірветься казка!

***

***

З роком Новим, з новим щастям!

Хай святковим буде настрій.

Хай дива чекають вас

Кожен день і повсякчас.

Хай горять яскраво зорі,

Подарунків буде море.

Радості вам, позитиву,

Хай складеться рік щасливо!

***

Новий рік щоб вам приніс

Євро й доларів покіс.

Щоб були у кожній хаті

Всі здорові і багаті.

Літо морем хай хлюпоче,

Осінь - листям хай шурхоче,

Хай узимку білий сніг

Щастям осипає всіх!

***

***

Привітання з Новим роком 2021 у віршах для дітей

Новий рік іде горами

У червоних чобітках.

Сяють ясними вогнями

Скрізь ялинки по хатах.

***

Під зелену, під ялинку

Ставив Дід Мороз корзинку:

В ній цукерки та пакунки,

В ній солодощі, дарунки,

І для цуцика сюрприз –

Кістку Дід Мороз приніс!

***

Через поле, через ліс,

З пагорба в долину

Подарунки зайчик віз

Діткам на ялинку.

Дід Мороз раненько встав,

Снігу торбу назбирав

І побіг чимдуж до річки

***

***

Ой весела в нас зима,

Веселішої нема:

Грає срібними зірками,

В'ється синіми димками,

Снігом землю обійма.

Ой струнка ялинка в нас!

Скільки сяє тут прикрас!

Ми зібралися юрбою -

Разом з піснею новою

Рік Новий стрічать.

***

У нічний казковий час

Рік Новий прийшов до нас,

Він приніс свої вітання

І найкращі побажання –

І людині, і родині,

І матусі-Україні!

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