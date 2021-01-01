Новый год 2021: душевные поздравления и милые открытки для всех

Новый год 2021 вступил в свои права, и многие украинцы, начавшие поздравлять родных и близких еще накануне - с наступающим, продолжают свои теплые и душевные приветствия с самым ярким и любимым праздником, но теперь уже официально состоявшимся.
Красочные поздравительные открытки, приятные и милые пожелания для взрослых и детей, членов семьи и коллег, любимых и друзей в стихах по случаю Нового года 2021 - собрал для вас Lite.
В год Быка - побольше счастья,
Сил, здоровья, красоты.
Чтобы жизнь была контрастной,
Чтоб исполнились мечты.
Чтоб царило счастье в доме,
И встречал всегда уют.
Пусть любовь, удача, радость
Настроение создают!
***
Новый год - это новые планы
И подарки, свершения, мечты.
Пусть наступит он: светлый и славный.
Будем счастливы в нем я и ты!
Новый год - это тайна, загадка,
В предвкушении благ эта ночь.
Пусть исполнятся все пожелания,
Будут счастливы все: сын и дочь.
С благодарностью в прошлое смотрим,
А с надеждою светлой вперед.
Пусть достаток несет и внимание
Приходящий с надеждами год!
***
***
Пусть отзовется искоркой тепла,
Этот праздник славный в сердце каждом,
Так, чтоб душа от счастья расцвела,
И чтобы сказкой стала жизнь однажды!
Он воплотит заветные мечты,
Самые прекрасные и смелые надежды,
И в мире станет больше доброты.
В этот праздник зимний, белоснежный!
***
Моим родителям любимым
Я пожелаю в Новый год,
Пусть будет он неповторимым,
Удачи море принесет.
И пусть добро, любовь и счастье
На вас посыпятся, как снег,
Желанья вмиг осуществятся,
И будет ярким весь ваш век!
***
***
С Новым годом! Волшебства,
Смеха, радости, тепла,
Мира, счастья и достатка
И во всех делах порядка!
Пусть все темное, плохое
Старый год возьмет с собою.
Впредь лишь светлые мгновенья
Пусть подарят настроение!
Снег летит как белый пух,
Землю мягко устилая.
С Новым годом всей душой
И всем сердцем поздравляю!
Вам желаю жить легко,
Весело и интересно,
Чтобы складывалось все
И всегда у вас чудесно.
***
***
За окошком снег идет,
Значит, скоро Новый год.
Дед Мороз уже в пути,
Долго к нам ему идти
По заснеженным полям,
По сугробам, по лесам.
Принесет он елочку
В серебряных иголочках.
С Новым годом нас поздравит
И подарки нам оставит.
***
На елочке нашей смешные игрушки:
Смешные ежи и смешные лягушки,
Смешные медведи, смешные олени,
Смешные моржи и смешные тюлени.
Мы тоже немножко в масках смешны,
Смешными мы Деду Морозу нужны,
Чтоб радостно было, чтоб слышался смех,
Ведь праздник сегодня веселый у всех!
***
***
Детишек поздравляю с Новым годом!
Пусть счастье закружится хороводом,
Улыбки пусть наполнят ваши лица,
Сегодня будем долго веселиться!
Я пожелать хочу здоровья море,
Не знать вам в этой жизни горя,
Пусть на пути у вас лишь свет сияет,
И ангел от ненастий охраняет!
***
Вся в игрушках, огоньках,
Едет елка на коньках,
Созывает всех на праздник,
И желает вам добра.
Новый год похож на сказку,
С Новым годом, детвора!
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