Новий "Холостяк" змінює правила і руйнує стереотипи: сенсації першого випуску

Новий сезон популярного шоу "Холостяк", прем'єра якого відбудеться у п'ятницю, 5 березня, буде дивувати новими правилами. Герой проекту Михайло Заливако готовий руйнувати стереотипи на шляху до своєї мрії - зустрічі з коханням свого життя.
Про це нам розповіли в прес-службі каналу СТБ.
Михайлу 31 рік, він з Харкова, є засновником логістичної компанії.
Традиційно знайомство Холостяка з учасницями пройде у форматі Першої вечірки.
Серед інших учасниць проекту глядачі познайомляться зі студенткою Анною, бізнес-леді Аллою і екс-дружиною Андрія Богдана Анною.
Анна дуже амбітна, адже вона студентка вишу номер один за версією Financial Times - Бостонського коледжу.
"Я шукаю сильного і відповідального чоловіка, який дозволить мені бути першою леді", - розповідає про мету приходу на проект дівчина.
Студентка Анна
Алла є досвідченою бізнес-леді і мамою 15-річної доньки.
"Я взагалі дівчинка сильна. Але Холостяк такий хороший!" - поділилася першим враженням від знайомства з головним героєм учасниця.
Бізнес-леді Алла
Колишня дружина екс-керівника Офісу Президента Анна не приховує свого минулого.
"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала "так", - зізнається вона.
Екс-дружина Андрія Богдана Анна
Після знайомства з головним героєм учасниці вирушать в зал, де їх будуть чекати дивани різних кольорів. Біля кожного з них - розміщені таблички з назвами людських якостей, які важливі Холостяку в його майбутній обраниці.
Дівчатам потрібно вибрати одну, яка найбільше її описує: "чесна", "розумна", "гарна" чи "авантюрна". Що буде далі - стане для учасниць сюрпризом.
Однією з інтриг залишається - які правила проекту змінить новий Холостяк.
"Михайло буде ламати стереотипи та змінювати правила. Причому робити це настільки філігранно і елегантно, що я задавався питанням: "А що, так можна було?". З Першої вечірки ніхто не буде чекати, що придумав Михайло, як все буде відбуватися, і так весь сезон! А ще на глядачів чекає дуже багато пристрасті..." - поділився ведучий шоу Григорій Решетник.
Прем'єра шоу "Холостяк" відбудеться на каналі СТБ 5 березня о 19:00.
Раніше новий "Холостяк" вже розповів, яку дівчину вибере на проекті.