Новий "Холостяк" змінює правила і руйнує стереотипи: сенсації першого випуску

Михайлу 31 рік, він з Харкова, є засновником логістичної компанії.

Традиційно знайомство Холостяка з учасницями пройде у форматі Першої вечірки.

Серед інших учасниць проекту глядачі познайомляться зі студенткою Анною, бізнес-леді Аллою і екс-дружиною Андрія Богдана Анною.

Анна дуже амбітна, адже вона студентка вишу номер один за версією Financial Times - Бостонського коледжу.

"Я шукаю сильного і відповідального чоловіка, який дозволить мені бути першою леді", - розповідає про мету приходу на проект дівчина.

Студентка Анна

Алла є досвідченою бізнес-леді і мамою 15-річної доньки.

"Я взагалі дівчинка сильна. Але Холостяк такий хороший!" - поділилася першим враженням від знайомства з головним героєм учасниця.

Бізнес-леді Алла

Колишня дружина екс-керівника Офісу Президента Анна не приховує свого минулого.

"Моїм колишнім чоловіком був Андрій Богдан. Він зробив мені пропозицію через три місяці нашого спілкування. Звичайно ж, я сказала "так", - зізнається вона.

Екс-дружина Андрія Богдана Анна

Після знайомства з головним героєм учасниці вирушать в зал, де їх будуть чекати дивани різних кольорів. Біля кожного з них - розміщені таблички з назвами людських якостей, які важливі Холостяку в його майбутній обраниці.

Дівчатам потрібно вибрати одну, яка найбільше її описує: "чесна", "розумна", "гарна" чи "авантюрна". Що буде далі - стане для учасниць сюрпризом.

Однією з інтриг залишається - які правила проекту змінить новий Холостяк.

"Михайло буде ламати стереотипи та змінювати правила. Причому робити це настільки філігранно і елегантно, що я задавався питанням: "А що, так можна було?". З Першої вечірки ніхто не буде чекати, що придумав Михайло, як все буде відбуватися, і так весь сезон! А ще на глядачів чекає дуже багато пристрасті..." - поділився ведучий шоу Григорій Решетник.

Прем'єра шоу "Холостяк" відбудеться на каналі СТБ 5 березня о 19:00.