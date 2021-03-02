Новий "Холостяк" Михайло Заливако розсекретив, яку дівчину обере на проекті

"У мене немає конкретного поняття «критерії». Якщо я відчую людину, то її і виберу. Трафарету у мене немає, згідно з яким я особисто буду вибирати собі жінку", - ділиться "Холостяк".

Для молодої людини ідеалом є дівчина-особистість, яка зможе його зацікавити і викликати емоції.

"Є таке класне поняття "рersonality". Особистість! Вона може бути в чомусь унікальна, тому що ми завжди зупиняємо погляд на те, чого ніколи не бачили, і тому, що нас чіпляє. Ми завжди реагуємо на щось незвичайне. Йдеш по місту, проїхала жовта машина, і ти раз - звернув на неї увагу. Так само і тут. Це все емоції", - порівняв він.

Також красунчик зізнався, що не належить до тих чоловіків, які легко і швидко закохуються.

Хлопець впевнений, що зустріти кохання на проекті "Холостяк" цілком реально. Адже на шоу приходить велика кількість дівчат, вони всі різні, у кожної свій психотип. Тому, на думку хлопця, цілком реально зустріти ту, з якою можна побудувати стосунки.

Михайло Заливако назвав ідеал дівчини