Образ супермами може нашкодити: нутриціолог розповіла, як вести себе в перші тижні з малюком

Нутриціолог розповіла, як вести себе в перші місяці після пологів

Надя Андрєєва - фахівець з харчування із 10-річним стажем сама вже двічі мама. Не так давно вона розповіла, чим годувати дітей і як харчуватися батькам в холодну пору року. А зараз нутриціолог вирішила сконцентрувати увагу фоловерів на образі "супермамочки", яка повертається до соціального життя відразу після пологів, і... розвінчати його.

"Сама ідея четвертого триместру - дуже природна, але в теж час мало сприймається сучасним світом, де очікується, що після того, як жінка народила, вона повинна протягом декількох тижнів повернутися до звичайного життя.

Це створює не зовсім реалістичні очікування, які змушують жінок ігнорувати дуже важливий період відпочинку і відновлення в перші місяці життя з малюком.

Надя Андрєєва: не поспішайте в соціум після пологів (фото: instagram.com/happynadyaz/)

Перші 40 днів після народження малюка дуже важливі, тому що саме цей період закладає фундамент емоційної близькості з дитиною і майбутнє здоров'я жінки.

Дуже часто перші тижні з малюком жінка може відчувати багато енергії, але в більшості випадків це відбувається за рахунок гормонів, рівень яких нестабільний і дуже високий після пологів.

Найчастіше ця енергія відчувається за рахунок гормонів стресу. Якщо ми поспішаємо і намагаємося повернутися до колишнього способу життя, до свого звичайного тіла дуже швидко, то протягом найближчих місяців може з'явитися втома, депресія і фізичне виснаження.

Ідея четвертого триместру існує в багатьох традиційних племенах і культурах, де турбота про матерів була дуже продуманою і спланованою до дрібниць. Ця турбота будувалася завдяки іншим жінкам сім'ї, які приділяли особливу увагу молодій мамі, у перші тижні після пологів. Це дозволяло жінці відпочивати, їсти певну їжу, яка сприяє відновленню, щоб вона могла піклуватися про малюка і створювати з ним глибокий емоційний зв'язок.

За рахунок цієї турботи жінка могла бути повністю присутня в нових відносинах з дитиною, незважаючи на непередбачуваний графік і безсонні ночі, і при цьому не відчувати виснаження.

Зараз в суспільстві присутня ідея бути супермами, яка все встигає і швидко відновлюється після пологів. Бути жінкою, яка годує грудьми, при цьому швидко повертається на роботу і швидко повертає своє тіло до того стану, яким воно було до вагітності, це все в теорії можливо, але все має свою ціну.

Пам'ятайте: здоров'я малюка продовжує залежати від здоров'я мами ще найближчий рік його життя. Тому важливо підійти до періоду післяпологового відновлення з інструментами, на які можна покластися. В наш час бабусі й тітоньки навряд чи з'їдуться, щоб створити "кокон піклування", в якому повинні знаходитися в період мама і малюк, тому відповідальність його облаштування лежить на нас самих і на наших партнерах.

Незважаючи на географічний розкид і різницю в культурах, 40-денний період відновлення існує у всіх країнах - і мав багато спільного. Найчастіше він був розбитий на етапи. Перший тривав близько 3-5 днів, у цей період жінка залишається в ліжку. Наступні кілька днів жінка починає ходити, але залишається у будинку. І тільки в кінці 40-денного періоду вона виходить гуляти навколо будинку. Без активної соціалізації і без активних справ. Всю увагу матуся присвячується в цей період собі, відновленню і малюкові.

Ще один важливий момент, який ви знайдете у всіх культурах: цей період спрямований на те, щоб зігріти і наситити тіло жінки... В Аюрведі віддається пріоритет зігріваючим спеціям, травам, продуктіам, які володіють теплими властивостями.

Майже в кожній традиції ви знайдете практики, які додатково підтримують організм жінки в цей період: масажі, обгортання, процедури, які відновлюють суглоби, практики, які допомагають внутрішнім органам встати на місце. Всі ці процедури захищали маму від розвитку хвороб, у тому числі, від звичайної застуди - імунітет на тлі недосипу буває знижений.

Фахівець нагадала, що вкрай важливо ці традиції перевести у звичайний спосіб життя і пообіцяла розповісти про цей період більше. Нагадаємо, раніше нутриціолог розповіла, як навчити дитину їсти овочі.