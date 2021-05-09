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Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

Новость на русском → Неділя 09 травня 2021 17:03
Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021 Стильне взуття (фото: instagram.com/hoskelsa)
Автор: Тетяна Турчанікова

Лофери і дербі, починаючи з весни, гріють душі і змушують нескінченно фотографуватися в дзеркалах і ліфтах і підвищувати градус нашого стилю до небес. Влітку вони залишаться для прохолодних вечорів.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

Вона додала, що навіть якщо ваш образ до цього здавався дещо простим і непоказним, лофери і дербі творять чудеса.

"Просто додайте одну з цих пар і побачите, як за помахом чарівної палички ваш лук перетворюється зі звичайного в модний і актуальний", - порадила стиліст.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

І до суконь, і до штанів (фото: instagram.com/hoskelsa)

  • З укороченими брюками і шортами.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

  • З піджаками і тренчами.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

  • І до класики, і до кежуал.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

  • З носочками і без.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

  • З джинсами і сукнями.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

  • З трендовими брюками-кльош і кюлотами.

Це взуття творить дива: стиліст показала, як носити лофери і дербі влітку 2021

Як носити взуття на рифленій підошві (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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