Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

Люди, які вміють красиво одягатися, везунчики: народилися відмінним смаком, з закритими очима створюють образи, завдяки вродженому почуттю стилю, отриманого з молоком матері. Але іншим засмучуватися не варто - всьому можна навчитися.

"Коли відбувається процес пошуку свого власного стилю і його становлення, дівчата часто роблять одні й ті ж помилки. Намагаючись повторити образ улюбленого fashion-блогера в повсякденному житті, ми часто забуваємо, що лук для буднів і яскравого фото в Instagram - це дві різні історії", - розповіла Зоя.

Беріть ідеї, але не копіюйте сліпо (фото: instagram.com/leoniehanne)

Так, ми можемо ними щодня надихатися і запозичувати відмінні ідеї. Але сліпо копіювати і використовувати формулу цілком і повністю, від капелюшка до кольору шнурків, не варто. Інакше ризикуєте втратити індивідуальність або зійти за міського божевільного, а своїми гіперстараніями перетворити образ в масло масляне, а не в шик-блиск-краса, нагадала стиліст.

Помилки, які дешевлять образ

1. Образ "на межі".

2. Потертості і дірки.

3. Перевантажений образ.

4. Прововес "дорого-багато" - "худо-бідно".

5. Не переборщіть.

6. Мімішні принти часто виглядають дешево.

7. Пастка з антитрендами.

Не допускайте цих помилок (фото: instagram.com/ya_zoya_)