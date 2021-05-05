ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

Новость на русском → Середа 05 травня 2021 19:01
Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ Образ для соцмереж і образ для реального життя - це різне (фото: instagram.com/leoniehanne)
Автор: Тетяна Турчанікова

Люди, які вміють красиво одягатися, везунчики: народилися відмінним смаком, з закритими очима створюють образи, завдяки вродженому почуттю стилю, отриманого з молоком матері. Але іншим засмучуватися не варто - всьому можна навчитися.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Зоя Паніна.

"Коли відбувається процес пошуку свого власного стилю і його становлення, дівчата часто роблять одні й ті ж помилки. Намагаючись повторити образ улюбленого fashion-блогера в повсякденному житті, ми часто забуваємо, що лук для буднів і яскравого фото в Instagram - це дві різні історії", - розповіла Зоя.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

Беріть ідеї, але не копіюйте сліпо (фото: instagram.com/leoniehanne)

Так, ми можемо ними щодня надихатися і запозичувати відмінні ідеї. Але сліпо копіювати і використовувати формулу цілком і повністю, від капелюшка до кольору шнурків, не варто. Інакше ризикуєте втратити індивідуальність або зійти за міського божевільного, а своїми гіперстараніями перетворити образ в масло масляне, а не в шик-блиск-краса, нагадала стиліст.

Помилки, які дешевлять образ

1. Образ "на межі".

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

2. Потертості і дірки.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

3. Перевантажений образ.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

4. Прововес "дорого-багато" - "худо-бідно".

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

5. Не переборщіть.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

6. Мімішні принти часто виглядають дешево.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ7. Пастка з антитрендами.

Стиліст назвала топ помилок в одязі, які сильно дешевлять образ

Не допускайте цих помилок (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Читайте також: стиліст розповіла, як одягатися при маленькому зрості - якщо хочеться виглядати вищою.

Не пропустіть: стиліст розповіла, яку біжутерію вибрати в 2021 - краще, ніж застаріла ювелірка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя стиль стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Голубовська розповіла, що робити при укусі кліща: основні правила
Голубовська розповіла, що робити при укусі кліща: основні правила