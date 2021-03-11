Олег Винник відзвітував за безмасочний концерт перед 8 березня: самі подивіться

"Ми провели цей концерт всіма правилами карантину, забезпечивши 50% заповненість залу, відсутність фан-зони і збереження соціальної дистанції !!! Гортайте фото, щоб це побачити. Вірю, що дуже скоро нічого не завадить нам співати, танцювати і кохати один одного бездистанционно і без обмежень !!! Здоров'я всім", - написав співак.

Зазначимо, що фото, опубліковані Олегом в цьому пості трохи відрізняються від попередніх.

У попередній публікації можна було побачити на знімках багато людей без масок біля сцени.

В коментарях до посту висловлюються побажання подальших виступів.

Олег Анатолійович, ми вас дуже любимо, цінуємо і дуже сумуємо за вас, чекаємо зустрічі з вами на ваших концертах.

Концерт був бомба!

Олег Винник виправдався за концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)