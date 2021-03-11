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Олег Винник відзвітував за безмасочний концерт перед 8 березня: самі подивіться

Автор: Людмила Жукова

Український поп-виконавець Олег Винник відреагував на звинувачення в скандальний концерт 7 березня, який він дав у Броварах. На ньому багато фанатів були без масок, а дистанція не дотримувалася.

Артист озвучив свою позицію на сторінці Instagram.

"Ми провели цей концерт всіма правилами карантину, забезпечивши 50% заповненість залу, відсутність фан-зони і збереження соціальної дистанції !!! Гортайте фото, щоб це побачити. Вірю, що дуже скоро нічого не завадить нам співати, танцювати і кохати один одного бездистанционно і без обмежень !!! Здоров'я всім", - написав співак.

Зазначимо, що фото, опубліковані Олегом в цьому пості трохи відрізняються від попередніх.

У попередній публікації можна було побачити на знімках багато людей без масок біля сцени.

В коментарях до посту висловлюються побажання подальших виступів.

  • Олег Анатолійович, ми вас дуже любимо, цінуємо і дуже сумуємо за вас, чекаємо зустрічі з вами на ваших концертах.
  • Концерт був бомба!

Олег Винник виправдався за концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Як ми писали раніше, популярний український співак Олег Винник розповів, чому не їздить з гастролями до Росії, хоча ще до подій 2014 року він там виступав.

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Новини України Олег Винник
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