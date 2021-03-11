Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотрите

Украинский поп-исполнитель Олег Винник отреагировал на обвинения в скандальном концерте 7 марта, который он дал в Броварах. На нем многие фанаты были без масок, а дистанция не соблюдалась.
Свою позицию артист озвучил на странице в Instagram.
"Мы провели этот концерт всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции !!! Листайте фото, чтобы это увидеть. Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений !!! Здоровья всем", - написал певец.
Отметим, что фото, опубликованные Олегом в этом посте немного отличаются от предыдущих.
В предыдущей публикации можно было увидеть на снимках много людей без масок возле сцены.
В комментариях к посту высказываются пожелания дальнейших выступлений.
Как мы писали ранее, популярный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не ездит с гастролями в Россию, хотя еще до событий 2014 года он там выступал.