UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Олег Винник отчитался за безмасочный концерт перед 8 марта: сами посмотрите

Автор: Людмила Жукова

Украинский поп-исполнитель Олег Винник отреагировал на обвинения в скандальном концерте 7 марта, который он дал в Броварах. На нем многие фанаты были без масок, а дистанция не соблюдалась.

Свою позицию артист озвучил на странице в Instagram.

"Мы провели этот концерт всем правилам карантина, обеспечив 50% заполненности зала, отсутствие фан-зоны и сохранение социальной дистанции !!! Листайте фото, чтобы это увидеть. Верю, что очень скоро ничего не помешает нам петь, танцевать и любить друг друга бездистанционно и без ограничений !!! Здоровья всем", - написал певец.

Отметим, что фото, опубликованные Олегом в этом посте немного отличаются от предыдущих.

В предыдущей публикации можно было увидеть на снимках много людей без масок возле сцены.

В комментариях к посту высказываются пожелания дальнейших выступлений.

  • Олег Анатольевич, мы вас очень сильно любим, ценим и очень скучаем по вам, ждем встречи с вами на ваших концертах.
  • Концерт был бомба!

Олег Винник оправдался за концерт в Броварах (фото: instagram.com/olegg.vynnyk)

Как мы писали ранее, популярный украинский певец Олег Винник рассказал, почему не ездит с гастролями в Россию, хотя еще до событий 2014 года он там выступал.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Олег Винник
Читайте также
Олега Винника разнесли за "коронавирусный" концерт: никакой дистанции и масок
Олег Винник уходит в политику, Меган Маркл и принц Гарри больше не герцоги: топ громких новостей недели
Прогноз погоды