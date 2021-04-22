RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Олег Винник розповів про радісну подію в житті: я познайомився з дівчиною

Автор: Людмила Жукова

Український співак Олег Винник поділився з підписниками довгоочікуваними новинами. Він записав композицію з юною виконавицею Еліною Іващенко.

Про це артист повідомив фанатам на своїй сторінці в Instagram.

Починаючу співачку Іващенко Винник назвав "чарівною дівчиною і талановитою вокалісткою".

"Друзі, одну з інтриг розкрито! Трохи більше року тому я познайомився з чарівною дівчиною, талановитою вокалісткою-Еліною Іващенко, яка з часом стала переможницею "Х-фактора" і "Слов'янського базару“. І сьогодні я хочу підтримати її на музичному шляху", — сказав Винник.

Не виключено, що секс-символ української естради може зайнятися продюсуванням молодої виконавиці.

Нова пісня Винника та Іващенка називається "Діаманти".

Нагадаємо, що Еліна Іващенко брала участь у Національному відборі на Євробачення, але зайняла там тільки п'яте місце.

Як ми писали раніше, Олег Винник зробив зізнання про особисте життя і повідомив, що він може розбивати серця.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Олег Винник
Читайте також
Олег Винник зробив зізнання про особисте: "не можу розбивати серця"
Журналісти показали елітний будинок Олега Винника в центрі Києва: просто так сусідом не станеш
Прогноз погоди