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Олег Винник рассказал о радостном событии в жизни: я познакомился с девушкой

Автор: Людмила Жукова

Украинский певец Олег Винник поделился с подписчиками долгожданными новостями. Он записал композицию с юной исполнительницей Элиной Иващенко.

Об этом артист сообщил фанатам на своей странице в Instagram.

Начинающую певицу Иващенко Винник назвал "очаровательной девушкой и талантливой вокалисткой".

"Друзья, одну из интриг раскрыто! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девушкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая со временем стала победительницей "Х-фактора" и "Славянского базара“. И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути", — сказал Винник.

Не исключено, что секс-символ украинской эстрады может заняться продюсированием молодой исполнительницы.

Новая песня Винника и Иващенко называется "Діаманти".

Напомним, что Элина Иващенко участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но заняла там только пятое место.

Как мы писали ранее, Олег Винник сделал признание о личной жизни и сообщил, что он может разбивать сердца.

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Новости Украины Олег Винник
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