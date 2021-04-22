Олег Винник рассказал о радостном событии в жизни: я познакомился с девушкой

Начинающую певицу Иващенко Винник назвал "очаровательной девушкой и талантливой вокалисткой".

"Друзья, одну из интриг раскрыто! Чуть больше года назад я познакомился с очаровательной девушкой, талантливой вокалисткой — Элиной Иващенко, которая со временем стала победительницей "Х-фактора" и "Славянского базара“. И сегодня я хочу поддержать ее на музыкальном пути", — сказал Винник.

Не исключено, что секс-символ украинской эстрады может заняться продюсированием молодой исполнительницы.

Новая песня Винника и Иващенко называется "Діаманти".

Напомним, что Элина Иващенко участвовала в Национальном отборе на Евровидение, но заняла там только пятое место.