ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фото

Новость на русском → Мальдіви, Понеділок 18 січня 2021 13:58
Оля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фото Оля Полякова на Мальдівах (фото: Secret Service Entertainment)
Автор: Lite

17 січня, дотримуючись багатолітньої традиції, Оля Полякова відсвяткувала свій день народження в оточенні сім'ї біля океану. Вранці - процедури для тіла, увечері - свято для душі.

На цей раз святкування, де зібралося все сімейство співачки, пройшло на приватному пляжі, де для них було організовано спеціальне "гніздечко". Ліхтарі, сервірований стіл прямо на піску і побажання від самих рідних. Наприклад, 9-річна донька Олі Аліса побажала своїй мамі "стати найпопулярнішою жінкою на світі" і домагатися того, що інші вважають неможливим. Наприклад, "перетнути море на лижах".

На заслуженому відпочинку Полякова нарешті відвідала мальдівських лобстерів, які, за словами співачки, виявилися "найсмачнішими в її житті".

Оля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фотоОля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фотоОля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фото

Оля Полякова (фото: Secret Service Entertainment)

Музиканти, які приєдналися до свята, забезпечували безперебійний саундтрек грою на бодуберу - спеціальних барабанах з дерева кокосової пальми. Бодуберу - це одна з фірмових розваг на Мальдівах, яка ідеально передає тамтешній острівної дух і ставлення до життя, а ще позначає собою не тільки барабани, але і танець.

Пізніше Оля Полякова перемістилася з родиною в готельний номер. Там свято продовжилося у більш камерному, домашньому форматі: співачка з молодшою донькою влаштували бій подушками, а 15-річна Маша заспівала разом з мамою невеликий караоке-концерт.

Оля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фотоОля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фотоОля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фотоОля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фото

Оля Полякова з донькою Машею (фото: Secret Service Entertainment)

Раніше ми писали, що Алан Бадоєв відсвяткував ювілей в дорогій віллі на Домінікані.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя Оля Полякова
Скандали тижня
Скандали тижня
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
NEWS
Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії
Анастасия Рокитнаредактор стрічки новин Україна зробила заяву через затримання Навального в Росії