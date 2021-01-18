Оля Полякова відсвяткувала день народження на Мальдівах: спливли гарячі фото

17 січня, дотримуючись багатолітньої традиції, Оля Полякова відсвяткувала свій день народження в оточенні сім'ї біля океану. Вранці - процедури для тіла, увечері - свято для душі.

На цей раз святкування, де зібралося все сімейство співачки, пройшло на приватному пляжі, де для них було організовано спеціальне "гніздечко". Ліхтарі, сервірований стіл прямо на піску і побажання від самих рідних. Наприклад, 9-річна донька Олі Аліса побажала своїй мамі "стати найпопулярнішою жінкою на світі" і домагатися того, що інші вважають неможливим. Наприклад, "перетнути море на лижах".

На заслуженому відпочинку Полякова нарешті відвідала мальдівських лобстерів, які, за словами співачки, виявилися "найсмачнішими в її житті".

Оля Полякова (фото: Secret Service Entertainment)

Музиканти, які приєдналися до свята, забезпечували безперебійний саундтрек грою на бодуберу - спеціальних барабанах з дерева кокосової пальми. Бодуберу - це одна з фірмових розваг на Мальдівах, яка ідеально передає тамтешній острівної дух і ставлення до життя, а ще позначає собою не тільки барабани, але і танець.

Пізніше Оля Полякова перемістилася з родиною в готельний номер. Там свято продовжилося у більш камерному, домашньому форматі: співачка з молодшою донькою влаштували бій подушками, а 15-річна Маша заспівала разом з мамою невеликий караоке-концерт.

Оля Полякова з донькою Машею (фото: Secret Service Entertainment)

Раніше ми писали, що Алан Бадоєв відсвяткував ювілей в дорогій віллі на Домінікані.