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Оля Полякова розповіла про український шоу-бізнес до Майдану: ми вилизували московських зірок

Автор: Людмила Жукова

Виконавиця Оля Полякова відверто розповіла, які зміни торкнулися українського шоу-бізнесу після Революції Гідності.

Про це зірка розповіла в інтерв'ю проекту Connecting Women на YouTube.

За словами співачки, раніше українські виконавці ставали популярними тільки, якщо виступали в Росії. Зірок з РФ запрошували вести шоу за шалені гроші і "крутили" по телевізору, тоді як українські виконавці виступали даром.

"Ми вилизували московських зірок. Навіщо брати якихось "недорозвинених" тут зірок, якщо можна було відразу взяти московських. Всі наші зірки, всі артисти дивилися з відкритим ротом у бік сусідів. І можна було визнання в цій країні отримати тільки після того, як тебе визнали в Москві", - заявила Полякова.

Також "суперблондинка" зазначила, що величезні гроші "крутилися" тільки в Москві, а наші артисти продовжували їздити на метро.

"Наш шоу-бізнес був недофінансований, він мав поганий вигляд, погано звучав, тому що все це величезні гроші. І якщо тут у тебе немає фінансового обороту, то ти не можеш далі вкладати у свої шоу, костюми. Звідси наші зірки, які їздили на метро і ходили в стоптаному взутті. Це все комерція", – зауважила співачка.

Полякова сказала, що після Майдану у 2014 році українські виконавці змогли підняти голови. Зараз вони вкладають гроші у власний саунд, музику, аранжування, хороші пісні, костюми і феєричні шоу.

Оля Полякова відверто розповіла про український шоу-бізнес

Як ми раніше повідомляли, донька Олі Полякової екстрено потрапила в лікарню.

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Новини України Оля Полякова
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