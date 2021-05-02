Для омолодження і імунітету: як провести розвантажувальний день - прості поради від дієтолога

Багато людей не їдять тваринний білок, а деякі хочуть провести кілька днів зі зменшеною кількістю тваринного білка в раціоні. Є спосіб зробити це коректно і максимально комфортно для тіла.
Про це у своєму Instagram розповіла нутриціолог Надя Андрєєва.⠀
Надя поділилася основними принципами такого підходу.
Надя Андрєєва (фото: instagram.com/happynadyaz)
Тримайте білок мінімум на 0.8 гр на 1 кг ваги тіла і прагніть більше. Якщо сильно не вистачає білка, то можете включити більше бобових (якщо переносите), насіння, горіхів або додатково рослинний протеїн в порошку (рисовий, гороховий, конопляний).
У звичайні дні вживайте білок з розрахунку 1-1,2 гр на 1 кг ваги (пам'ятаємо, що 100 гр курки не дорівнює 100 гр білка, а приблизно 20 гр білка).
Якщо ви залишаєте тваринний білок, то він повинен бути 1 раз в день і бажано у вигляді дикої риби або перепелиних яєць (найкращої можливої якості).
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