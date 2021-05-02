Для омоложения и иммунитета: как провести разгрузочный день - простые советы от диетолога

Многие люди не едят животный белок, а некоторые хотят провести несколько дней с уменьшенным количеством животного белка в рационе. Есть способ сделать это корректно и максимально комфортно для тела.
Об этом в своем Instagram рассказала нутрициолог Надя Андреева.⠀
Надя поделилась основными принципами такого подхода.
Надя Андреева (фото: instagram.com/happynadyaz)
Держите белок минимум на 0.8 гр на 1 кг веса тела и стремитесь больше. Если сильно не хватает белка, то можете включить больше бобовых (если переносите), семечек, орехов или дополнительно растительный протеин в порошке (рисовый, гороховый, конопляный).
В обычные дни употребляйте белок из расчета 1-1,2 гр на 1 кг веса (помним, что 100 гр курицы не равно 100 гр белка, а примерно 20 гр белка).
Если вы оставляете животный белок, то он должен быть 1 раз в день и желательно в виде дикой рыбы или перепелиных яиц (наилучшего возможного качества).
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