Осадча поскаржилася на шахраїв: будьте пильні

Катя Осадча звернулася до своїх фоловерів мережі. Річ у тім, що ім'я відомої української телеведучої використовують шахраї, які проводять "розіграші" в Instagram і пропонують пройти шкідливим посиланням.

"Вони пишуть, що ви стали фіналістом конкурсу. Ніколи не відкривайте ці повідомлення. Швидше за все, це посилання на злом облікового запису. Будьте пильні", - заявила телеведуча.

Повідомлення про виграші приходили кільком фоловерам телеведучої. Тому Осадча закликала користувачів мережі бути пильними. Вона також підкреслила, що вся інформація про конкурси доступна на її акаунті.

Варто зазначити, що аналогічна ситуація сталася і з українською співачкою Світланою Тарабаровою. Шахраї під її ім'ям обіцяють своїм жертвам приз до 80 тисяч гривень на банківську картку або інші призи. При цьому вона ніякого відношення до цього не має і розіграші не проводить.

Нагадаємо, українська зірка Злата Огневич звернулася до шанувальників і розповіла, що шахраї, скориставшись її ім'ям, "розвели" відомий бренд на гроші.

Невідомий чоловік рік тому взяв від її імені у відомого бренду передоплату в розмірі 5 тисяч доларів. За ці гроші Злата мала надати рекламні послуги. Але співачка до цього ніякого відношення не має.