Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог

Білок забезпечує здоров'ям абсолютно різні системи організму і бере участь у багатьох процесах:

у будівництві клітин, необхідних для формування м'язом і тканин тіла,

необхідний для підтримки гарного настрою і емоційного стану, бо бере участь в синтезі нейромедіатора серотоніну,

необхідний для формування колагену і підтримки тонусу шкіри,

відповідає за регенерацію тканин, сприяє швидкому загоєнню ран,

беруть участь у водно-сольовому обміні, життєво необхідний для краси нігтів, волосся і захисту від набряків.

Як визначити, що не вистачає протеїну (фото: pexels.com)

Як визначити, що білка явно не вистачає

Можна звіритися за симптомами, які перерахувала дієтолог, і поспостерігати за собою: якщо побачите більше 3, то цілком можливо, що дефіцит білка все ж є.⠀

Занепад настрою, безсоння. Або, навпаки, сонний стан, дратівливість. Різка втрата колагенах, тьмяна шкіра, зморшки і сухість. Довге загоєння ран і порізів. Поява набряків, слабкості м'язів, швидка стомлюваність, м'язи болять навіть при невеликій прогулянці. Відсутність енергії і постійне відчуття голоду.

Норма протеїну для людини в день

Нам необхідно приблизно 1,3 грама білка на кожен кілограм ваги! За статистикою вживання продуктів, щодня раціон людини складають: майже 80-85 % швидкі вуглеводи і крупи, близько 70% – вживають м'яса і тільки 40-45% їдять рибу і корисні рослинні протеїни.

Пам'ятайте, на відміну від жирів і вуглеводів, протеїни в організмі не накопичуються. Тому важливо стежити за своїм раціоном і відмовлятися від нераціональних дієт і незбалансованого харчування.