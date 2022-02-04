Набряки та безсоння: як легко визначити, чого не вистачає організму - дієтолог

Набряки і безсоння можуть говорити про нестачу... білка. "Який ще білок, навіщо він мені, я що - спортсмен?", - подумає хтось і стане налягати на овочі та зелень, щоб залишатися здоровим і енергійним.
Але протеїни потрібні не тільки спортсменам і людям з високою фізичною активністю, розповіла в своєму блозі про здорове харчування Анна Гоголева.
Білок забезпечує здоров'ям абсолютно різні системи організму і бере участь у багатьох процесах:
Як визначити, що не вистачає протеїну (фото: pexels.com)
Можна звіритися за симптомами, які перерахувала дієтолог, і поспостерігати за собою: якщо побачите більше 3, то цілком можливо, що дефіцит білка все ж є.⠀
Нам необхідно приблизно 1,3 грама білка на кожен кілограм ваги! За статистикою вживання продуктів, щодня раціон людини складають: майже 80-85 % швидкі вуглеводи і крупи, близько 70% – вживають м'яса і тільки 40-45% їдять рибу і корисні рослинні протеїни.
Пам'ятайте, на відміну від жирів і вуглеводів, протеїни в організмі не накопичуються. Тому важливо стежити за своїм раціоном і відмовлятися від нераціональних дієт і незбалансованого харчування.
Раніше нутриціолог розповіла, якого мінералу, якщо енергія на нулі.