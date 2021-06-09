Як відрізнити прості вуглеводи від складних: нутрицолог розповіла, коли їсти макарони

Якось у своєму безкоштовному марафоні я порекомендувала учасницям включити у вечірній раціон правильні прості вуглеводи, щоб поліпшити свій сон. До категорії простих вуглеводів я віднесла цільнозернові крупи і макарони. Розгорілася неабияка дискусія. Дехто ніяк не хотів миритися з такою класифікацією вуглеводів.

Які вуглеводи у нас прості, а які - складні

Ми звикли ділити продукти на категорії: білки, жири і вуглеводи. Але, я думаю, ні для кого не секрет, що в будь-якому продукті є і перше, і друге, і третє. Винятки, звичайно, є. Наприклад, знежирені продукти, масла. Але ж в готовому вигляді в природі вони не зустрічаються.

Білки, жири та вуглеводи на тарілці (фото :pexels.com)

За яким принципом тоді ділять на ці категорії⠀

Яких складових в процентному співвідношенні більше, до тієї категорії і відносять продукт. Якщо більше відсоток жиру, то продукт відносять до жирів. Це, треб сказати, не завжди очевидні речі.

Наприклад, у багатьох викликає подив той факт, що практично всі овочі (за рідкісним винятком) відносяться до категорії вуглеводи. І саме вони в моєму розумінні є складними вуглеводами.

Що значить "складні"

Це ті, які довго засвоюються і організму доводиться неабияк потрудитися, щоб з них вуглеводи "добути". По суті, критерію для класифікації всього два:

У процентному співвідношенні в цьому продукті має бути більше вуглеводів. Чим складніше організму добути ці вуглеводи з продукту, тим "складніше" вуглевод.

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А як же цільнозернові крупи

Я пропоную розширити класифікацію до 3 категорій:

Суперпрості - всі рафіновані крупи і вироби з них (білий рис, манка, біле борошно, нецільнозернові макарони). З моєї професійної точки зору цю категорію краще взагалі виключити зі свого раціону.

Простій - сюди відправляються цільнозернові крупи. Засвоюватися ці продукти (в порівнянні з першою категорією!) будуть набагато довше, адже в них є клітковина.

Складний вуглеводи - це якраз і є практично всі овочі.