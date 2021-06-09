Как отличить простые углеводы от сложных: нутрицолог рассказала, когда есть макароны

Как-то в своем бесплатном марафоне я порекомендовала участницам включить в вечерний рацион правильные простые углеводы, чтобы улучшить свой сон. К категории простых углеводов я отнесла цельнозерновые крупы и макароны. Разгорелась нешуточная дискуссия. Некоторые никак не хотели мириться с такой классификацией углеводов.

Так какие углеводы у нас простые, а какие - сложные

Мы привыкли делить продукты на категории: белки, жиры и углеводы. Но, я думаю, ни для кого не секрет, что в любом продукте есть и первое, и второе, и третье. Исключения, конечно, есть. Например, обезжиренные продукты, масла. Но ведь в готовом виде в природе они не встречаются.

Белки, жиры и углеводы на тарелке (фото: pexels.com)

По какому принципу тогда делят на эти категории⠀

Каких составляющих в процентном соотношении больше, к той категории и относят продукт. Если больше процент жира, то продукт относят к жирам. Это, кстати, не всегда очевидные вещи.

Например, у многих вызывает удивление тот факт, что практически все овощи (за редким исключением) относятся к категории углеводы. И именно они в моем понимании являются сложными углеводами.

Что значит "сложные"

Это те, которые долго усваиваются и организму приходится изрядно потрудиться, чтобы из них углеводы "добыть". По сути, критерия для классификации всего два:

В процентном соотношении в этом продукте должно быть больше углеводов. Чем сложнее организму добыть эти углеводы из продукта - тем "сложнее" углевод.

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А как же цельнозерновые крупы

Я предлагаю расширить классификацию до 3 категорий:

Суперпростые - все рафинированные крупы и изделия из них (белый рис, манка, белая мука, нецельнозерновые макароны). С моей профессиональной точки зрения эту категорию лучше вообще исключить из своего рациона.

Простые - сюда отправляются цельнозерновые крупы. Усваиваться эти продукты (по сравнению с первой категорией!) будут гораздо дольше, ведь в них есть клетчатка.

Сложные углеводы - это как раз и есть практически все овощи.