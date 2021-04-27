Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021
Квітень - найкращий час, щоб обрати сонячні окуляри на літо. Тренди в цьому році будуть найрізноманітнішими, але певні тенденції, звичайно ж, є.
Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.
Тетяна радить при виборі звернути увагу на моделі великих розмірів, оверсайз - одна з найяскравіших тенденцій - торкнулася і моди на окуляри. Всі геометричні форми - теж на хвилі популярності, а ось авіатори хоч і залишилися в тренді, але вибирайте оправи з родзинкою, а не звичайні.
Головні тренди сонячних окулярів 2021
1. Величезні окуляри на все лице - для тих, хто звик ходити в масці і показувати людям своє обличчя вже не хоче. А якщо серйозно, то тренд на оверсайз - один з провідних трендів, коли справа стосується вибору окулярів.
2. Логотипи брендів на скельцях - ще одна фішка нового сезону. Тут головне, щоб окуляри були оригінальні, а не фейкові.
3. Якщо "лисички", "кішечки" і "метелики" і залишилися з минулих сезонів, то все більше - в "ламаному" варіанті.
4. Геометрія, геометрія і ще раз геометрія, ніяких заокруглених країв!
5. Ще один варіант, щоб "сховатися" від світу. Окуляри-маски можна знайти в колекціях провідних брендів, нам залишається тільки надихатися і купити щось подібне.
6. Кольорові оправи - в тренді, адже на те воно і літо, щоб було яскраво, весело і "різнобарвно"!
Які окуляри вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)
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