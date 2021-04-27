ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

Новость на русском → Вівторок 27 квітня 2021 10:03
Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021 Які окуляри варто вибрати на літо (фото: pexels.com)
Автор: Тетяна Турчанікова

Квітень - найкращий час, щоб обрати сонячні окуляри на літо. Тренди в цьому році будуть найрізноманітнішими, але певні тенденції, звичайно ж, є.

Про це у своєму Instagram розповіла стиліст Тетяна Волкова.

Тетяна радить при виборі звернути увагу на моделі великих розмірів, оверсайз - одна з найяскравіших тенденцій - торкнулася і моди на окуляри. Всі геометричні форми - теж на хвилі популярності, а ось авіатори хоч і залишилися в тренді, але вибирайте оправи з родзинкою, а не звичайні.

Головні тренди сонячних окулярів 2021

1. Величезні окуляри на все лице - для тих, хто звик ходити в масці і показувати людям своє обличчя вже не хоче. А якщо серйозно, то тренд на оверсайз - один з провідних трендів, коли справа стосується вибору окулярів.Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

2. Логотипи брендів на скельцях - ще одна фішка нового сезону. Тут головне, щоб окуляри були оригінальні, а не фейкові.Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

3. Якщо "лисички", "кішечки" і "метелики" і залишилися з минулих сезонів, то все більше - в "ламаному" варіанті. Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 20214. Геометрія, геометрія і ще раз геометрія, ніяких заокруглених країв!Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

5. Ще один варіант, щоб "сховатися" від світу. Окуляри-маски можна знайти в колекціях провідних брендів, нам залишається тільки надихатися і купити щось подібне.Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

6. Кольорові оправи - в тренді, адже на те воно і літо, щоб було яскраво, весело і "різнобарвно"!Оверсайз, логотипи на скельцях, кольорові оправи: стиліст показала трендові окуляри від сонця 2021

Які окуляри вибрати на літо 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Дивіться також: які сукні вибрати на літо 2021 - вирізи в найнесподіваніших місцях і повний мінімалізм.

Не пропустіть: стиліст пояснила, звідки пішла облава на тілесні колготки і чи можна їх носити, щоб тебе не вважали "селючкою".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Стиль життя тренд стилист
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Потеплішає зовсім скоро: народний синоптик дав прогноз на травень
Потеплішає зовсім скоро: народний синоптик дав прогноз на травень