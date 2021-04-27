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Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

Новина українською → Вторник 27 апреля 2021 10:03
Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021 Какие очки стоит выбрать на лето (фото: pexels.com)
Автор: Татьяна Турчаникова

Апрель - лучшее время, чтобы выбрать солнечные очки на лето. Тренды в этом году будут самыми разнообразными, но определенные тенденции, конечно же, есть.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Татьяна советует при выборе обратить внимание на модели крупных размеров, оверсайз - одна из самых ярких тенденций - коснулась и моды на очки. Все геометрические формы - тоже на волне популярности, а вот авиаторы хоть и остались в тренде, но выбирайте оправы с изюминкой, а не обычные.

Главные тренды солнечных очков 2021

1. Огромные очки на поллица - для тех, кто привык ходить в маске и показывать людям свое лицо уже не хочет. А если серьезно, то тренд на оверсайз - один из ведущих трендов, когда дело касается выбора очков.Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

2. Логотипы брендов на стеклах - еще одна фишка нового сезона. Тут главное, чтобы очки были оригинальные, а не фейковые.Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

3. Если "лисички", "кошечки" и "бабочки" и остались из прошлых сезонов, то все больше - в "ломаном" варианте. Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 20214. Геометрия, геометрия и еще раз геометрия, никаких заокругленных краев!Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

5. Еще один вариант, чтобы "спрятаться" от мира. Очки-маски можно найти в коллекциях ведущих брендов, нам остается только вдохновляться и "брать на вооружение".Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

6. Цветные оправы - в тренде, ведь на то оно и лето, чтобы было ярко, весело и "разноцветно"!Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

Какие очки выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)

Смотрите также: какие платья выбрать на лето 2021 - вырезы в самых неожиданных местах и полный минимализм.

Не пропустите: стилист объяснила, откуда пошла облава на телесные колготки и можно ли их носить, чтобы тебя не считали "деревенщиной".

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