Оверсайз, логотипы на стеклах, цветные оправы: стилист показала трендовые солнечные очки 2021

Апрель - лучшее время, чтобы выбрать солнечные очки на лето. Тренды в этом году будут самыми разнообразными, но определенные тенденции, конечно же, есть.

Татьяна советует при выборе обратить внимание на модели крупных размеров, оверсайз - одна из самых ярких тенденций - коснулась и моды на очки. Все геометрические формы - тоже на волне популярности, а вот авиаторы хоть и остались в тренде, но выбирайте оправы с изюминкой, а не обычные.

Главные тренды солнечных очков 2021

1. Огромные очки на поллица - для тех, кто привык ходить в маске и показывать людям свое лицо уже не хочет. А если серьезно, то тренд на оверсайз - один из ведущих трендов, когда дело касается выбора очков.

2. Логотипы брендов на стеклах - еще одна фишка нового сезона. Тут главное, чтобы очки были оригинальные, а не фейковые.

3. Если "лисички", "кошечки" и "бабочки" и остались из прошлых сезонов, то все больше - в "ломаном" варианте.

4. Геометрия, геометрия и еще раз геометрия, никаких заокругленных краев!

5. Еще один вариант, чтобы "спрятаться" от мира. Очки-маски можно найти в коллекциях ведущих брендов, нам остается только вдохновляться и "брать на вооружение".

6. Цветные оправы - в тренде, ведь на то оно и лето, чтобы было ярко, весело и "разноцветно"!

Какие очки выбрать на лето 2021 (фото: instagram.com/tatvolkova)