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Оверсайз, принти і ретро: стильні прийоми від фешн-блогерів, які варто перейняти

Автор: Тетяна Турчанікова

Багато хто хоче виглядати стильно, але не всі знають, які деталі додати в образ, щоб він виглядав цілісним і доречним.

Стиліст Вами Айдіас в своєму Instagram розповіла, якими прийомами користуються трендові фешн-блогери.

Прості прийоми від блогерів, які легко перейняти:

  • Футболки з написами

Написи і цифри допоможуть зробити образ різноманітним і яскравим. Це просто, але ви відразу помітите різницю в образі.

  • Сорочка-оверсайз

Величезну сорочку можна носити просто так - як плаття, а ось разом з іншими речами вона додасть образу актуальності.

  • Вінтажні і ретро - елементи

Такі деталі надають всьому образу стильний акцент - і ви точно будете виділятися серед всіх інших.

  • Бейсболка

Її в цьому сезоні будуть носити не тільки зі спортивним костюмом, а з усім взагалі, беремо на озброєння!

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  • Шкарпетки

Ще один елемент одягу, який можна в цьому сезоні носити з усім, чим завгодно.

  • Короткі топи

Топові блогери та інфлюєнсери вже давно полюбили кроп-топи, а якщо ви ще не встигли перейняти цей тренд, то обов'язково спробуйте, ви помітите, як образ відразу ж стане більш актуальним.

Спробуйте перейняти якийсь із цих елементів - і образ зміниться в кращу сторону (instagram.com/vami.ideas)

Нагадаємо, стиліст показала, які джинси вже абсолютно не в тренді.

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