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Пляжне тіло з мінімумом зусиль: Андре Тан розповів секрети мотивації

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Неділя 13 червня 2021 19:09
Пляжне тіло з мінімумом зусиль: Андре Тан розповів секрети мотивації Андре Тан (фото: instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: Тетяна Турчанікова

Пляжне тіло - це коли йдеш в купальнику, а всі обертаються тобі слідом. Хочете таку фігуру? Тоді потрібно замотивувати себе на походи в спортзал.

Український дизайнер Андре Тан у своєму Instagram зізнався, що саме його здатне мотивувати піти на заняття спортом.

Спорт - не тільки красиве тіло, він вчить перемагати самого себе, що найважче. Але така перемога - найцінніша. Тільки так, виходячи із зони комфорту, через подолання себе, ми розвиваємося фізично і духовно.

Як себе мотивувати?

З кимось працюють оплачені наперед заняття. З кимось - бажання привести себе в ідеальну форму або підтримувати тіло в тонусі. Але особисто мене найбільше мотивує відповідальність.

Пляжне тіло з мінімумом зусиль: Андре Тан розповів секрети мотивації

Андре Тан не може жити без спортивних навантажень (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Причому навіть не перед собою, а перед іншою людиною, моїм тренером. Я розумію, що він піднявся ні світло, ні зоря, приїхав на інший кінець міста, щоб позайматися зі мною. Я дуже не люблю підводити людей. Запізнитися на зустріч, скасувати її в останній момент, для мене - дуже неприємний і болючий момент, правда.

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Йогою я можу займатися самостійно, за своєю системою. А спортом без тренера - ні. Він не просто стимулює приходити в спортзал три рази в тиждень в будь-яку погоду і в будь-якому настрої. Навіть коли ну от взагалі не хочеться! Він - твій партнер. Мотивує, коригує навантаження, допомагає правильно відновлюватися. Ви працюєте в парі. Коли є правильне партнерство, є і потрібний результат у всьому. У спорті - теж.

Без якого спорту не може Андре Тан

Якщо запитати мене, без чого я вже не можу обійтися навіть в поїздках, на відпочинку - це не тільки медитація, книги, а й силові навантаження.

Буває, що зі спортивного спорядження - тільки стать, власна вага і гравітація. І часу - хвилин 15-20. У таких випадках - просто віджимаюся від ліжка до відмови (не очікували?).

Раніше Андре Тан показав, яка довжина одягу краще виглядає на різних типах фігури.

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