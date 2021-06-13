Пляжное тело с минимумом усилий: Андре Тан рассказал секреты мотивации

Пляжное тело - это когда идешь в купальнике, а все оборачиваются тебе вслед. Хотите такую фигуру? Тогда нужно замотивировать себя на походы в спортзал.

Украинский дизайнер Андре Тан в своем Instagram признался, что именно его мотивирует на занятия спортом.

Спорт - не только красивое тело, он учит побеждать самого себя, что труднее всего. Но такая победа - самая ценная. Только так, выходя из зоны комфорта, через преодоление себя, мы развиваемся физически и духовно.

Как себя мотивировать?

С кем-то работают оплаченные наперед занятия. С кем-то - желание привести себя в идеальную форму или поддерживать тело в тонусе. Но лично меня больше всего мотивирует ответственность.

Андре Тан не может жить без спортивных нагрузок (фото: instagram.com/andre_tan_official/)

Причем даже не перед собой, а перед другим человеком, моим тренером. Я понимаю, что он поднялся ни свет, ни заря, приехал на другой конец города, чтобы позаниматься со мной. Я очень не люблю подводить людей. Опоздать на встречу, отменить ее в последний момент, для меня - очень неприятный и болезненный момент, правда.

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Йогой я могу заниматься самостоятельно, по своей системе. А спортом без тренера - нет. Он не просто стимулирует приходить в спортзал три раза в неделю в любую погоду и в любом настроении. Даже когда ну вот вообще не хочется! Он - твой партнер. Мотивирует, корректирует нагрузки, помогает правильно восстанавливаться. Вы работаете в паре. Когда есть правильное партнерство, есть и нужный результат во всем. В спорте - тоже.

Без какого спорта не может Андре Тан

Если спросить меня, без чего я уже не могу обойтись даже в поездках, на отдыхе - это не только медитация, книги, но и силовые нагрузки.

Бывает, что из спортивного снаряжения - только пол, собственный вес и гравитация. И времени - минут 15-20. В таких случаях - просто отжимаюсь от кровати до отказа (не ожидали?).