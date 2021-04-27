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Переможець "Голосу країни 2021" показав будинок, в якому виграв квартиру

Новость на русском → Києва, Вівторок 27 квітня 2021 21:01
Переможець "Голосу країни 2021" показав будинок, в якому виграв квартиру Фото: Сергій Лазановський (facebook.com/goloskrainy)
Автор: Роман Мирончук

Цього року переможцем шоу "Голос країни" став Сергій Лазановський, підопічний Наді Дорофєєвої. Хлопець підкорив глядачів своєю щирістю і душевністю. Організатори проєкту подарували йому двокімнатну квартиру в Києві.

Лазановський показав будинок, в якому він виграв квартиру на своїй сторінці в Instagram.

Але, схоже, переїхати в столицю з Івано-Франківської області співак зможе не скоро, оскільки будинок знаходиться на стадії будівництва.

Переможець &quot;Голосу країни 2021&quot; показав будинок, в якому виграв квартиру

Сергій Лазановський показав новобудову, в якій знаходиться його квартира (фото: instagram.com/s.lazanovskyi_ridnyi)

"Квартирка", - так Лазановський підписав свою публікацію.

Після перемоги Сергій зізнався, що всю ніч не спав, і емоції Його переповнювали. Він досі не вірить у те, що сталося.

Хлопець також розповів, що під час участі в шоу носив особливий талісман і показав його. Перед проєктом він сам зробив собі браслет і вирішив збирати в ньому всю енергію, яка допоможе прийти до перемоги.

Потім він відмовився від цієї ідеї. Він зізнався, що колись колега по театру подарувала кулончик у вигляді янголятка, і він став для нього справжнім талісманом, який приносить удачу.

У Наді і Сергія є плани, але розкривати їх співачка поки не збирається. Відомо, що 1 травня вона поїде зі своїм чоловіком Володимиром Дантесом в гості до Сергія Лазановського в село Попільники.

Нагадаємо, що ще на етапі "сліпих прослуховувань" Дорофєєва пообіцяла приїхати до Лазановського додому, якщо він вибере її команду.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль покидає " Голос країни" і вже знайшла собі заміну.

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