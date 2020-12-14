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Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Новость на русском → Понеділок 14 грудня 2020 07:01
Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз Погода в Україні на Новий рік 2021 (колаж: РБК-Україна)
Автор: Анна Кисельова

У новорічну ніч погода в Україні буде морозною, при цьому очікується випадання мокрого снігу або снігу з дощем, який згодом замерзне і перетвориться в ожеледицю в центральних, північних і північно-східних областях. При цьому "мінуси" в ніч з 31 грудня на 1 січня будуть несильними. Детальний прогноз опублікували синоптики Gismeteo.

Як повідомляється, у всіх областях нашої країни, за винятком сходу, 31 грудня будуть іти опади. Вже в новому році з першого числа очікуються дощі і в цих регіонах. При цьому через те, що денна температура буде тяжіти до нуля і невеликих "плюсів" синоптики прогнозують випадання дощу зі снігом в ці дні.

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода у Львові та Чернівцях на Новий рік 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

В середньому по Україні з 31 грудня на 1 січня очікується -3... +2 градуси. Виняток становлять південні, південно-західні та південно-східні області країни, де і вдень стовпчики термометрів покажуть до +7 градусів.

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода у Запоріжжі та Одесі на Новий рік 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

При цьому в нічний час на всіх територіях очікуються переважно "мінусові" показники. Особливо сильними вони будуть на північному сході, півночі та в деяких центральних областях країни. Там вночі до -6 градусів. В інших регіонах -4... +2 градуси. У приморських областях і того більше – до+4 градусів у новорічну ніч.

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода у Харкові на Новий рік 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Погода в Україні на Новий рік: з'явився оновлений прогноз

Погода в Києві на Новий рік 2021 (скріншот: gismeteo.ua)

Морози в Україні будуть триматися в нічний час до самого Різдва, яке святкується 7 січня.

Раніше ми писали, що народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз на зиму. На його думку, сніг може пролежати 110 днів.

До цього повідомлялося, що раніше синоптики розповідали про кілька періодів похолодань в грудні. Останній з прогнозованих випав на кінець місяця. Місцями в Україні після католицького Різдва очікується до -22 ... -26 градусів.

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